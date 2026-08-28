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El recinto ferial gijonés se prepara para Agropec, que este año se celebrará sin vacas, por las restricciones sanitarias

Los bóvidos no pueden participar en ferias, como ya ocurrió en la de San Antonio, para prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa

Concurso de raza frisona, en una edición anterior de Agropec.

Concurso de raza frisona, en una edición anterior de Agropec. / Marcos León

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Manuel Castro

Gijón

La 40 edición de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras, Agropec, se quedará este año sin uno de sus platos fuertes, los tradicionales concursos de ganado vacuno de leche y carne. ¿Motivo? La decisión del Principado de prorrogar hasta el 31 de octubre las medidas cautelares para evitar la propagación de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta a los bóvidos y que, de detectarse algún caso en una cuadra, obliga a sacrificar a toda la cabaña del ganadero.

Así, Agropec celebrará su 40 edición entre el 25 y el 27 de septiembre, sin recibir a los centenares de vacas que cada año venían a Gijón desde distintos lugares, en especial para participar en el Concurso Internacional de Raza Frisona, certamen de gran prestigio. Tras la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), Agropec es la feria más exitosa de Gijón. El año pasaro recibió 79.882 visitantes, récord hasta la fecha.

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El riesgo de propagación de esta enfermedad contagiosa entre el vacuno ya hizo que tampoco hubiera ganado de esta especie en la Feria de San Antonio, que se celebró el pasado mes de junio, también en el recinto ferial Luis Adaro.

Al igual que la Feria de San Antonio, Agropec contará con ayudas del Ayuntamiento de Gijón. La Junta de Gobierno del consistorio gijonés aprobará previsiblemente el próximo martes el convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón para la celebración de Agropec, certamen que organiza la entidad cameral.

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La subvención municipal ascenderá a 50.700 euros para esta edición, más que los 42.100 le otorgaron en la edición de 2025. Este año, Agropec contará con 810 animales de 55 ganaderías, de los que 750 son gallinas, palomas y conejos y 60 caballos, ponis, ovejas, cerdos y cabras.

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