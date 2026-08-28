La venta del histórico palacio de Villa María no afecta a la finca de eventos

La venta del palacio de Villa María de Somió, recién formalizada, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, pone fin a una de las operaciones más relevantes del mercado inmobiliario de lujo de la ciudad y que, de manera intermitente, llevaba más de una década en curso. El hasta ahora dueño y residente del inmueble mantiene por ahora el mismo perfil bajo que mantuvo durante todo estos años para respetar los procesos del acuerdo. La casa está protegida por su valor arquitectónico y su cambio de propiedad, además, no afectará en nada a su vecina Finca Villa María, el conocido negocio de celebración de eventos, que seguirá funcionando con normalidad por ubicarse en un terreno distinto al que se ha vendido.

El palacete pasó a manos de su hasta ahora propietario, el decorador Javier Sitges, en 1986. El inmueble era ya entonces uno de los activos inmobiliarios más interesantes del concejo por su historia y su valor arquitectónico: lo encargó construir en el siglo XIX el industrial Tomás Zarracina, que le encomendó la tarea al arquitecto Juan Miguel de la Calzada, y posteriormente fue ampliado por sus por entonces nuevos inquilinos, la familia de los condes del Real Agrado, responsables del escudo que preside la entrada.

Desde hace ya tiempo, la ciudad sabe diferenciar entre el palacio de Villa María y la Finca Villa María, siendo esta última uno de los negocios que regenta Casa Gerardo y con una trayectoria consolidada en la celebración de eventos. La operación inmobiliaria del palacio no afecta en nada a este otro recinto, que dispone también tanto de espacios al aire libre como cubiertos.

El palacio de Villa María se ofertaba desde hace años como una de las "joyas arquitectónicas" de la ciudad. Configurado como una gran vivienda unifamiliar, dispone de un espacioso recibidor un comedor amplio para unos 30 comensales, así como varios lugares de estancia, entre ellos, un salón noble, una sala y una biblioteca. Como suele caracterizar a este tipo de inmuebles burgueses, toda la propiedad tiene techos muy altos, de unos cuatro metros, y los interiores están elaborados con materiales nobles como madera de olmo, nogal y ébano.

Durante décadas el palacete fue un lugar de recreo muy apreciado por la clase burguesa y, cuando quedó en manos de Sitges, el paso del tiempo le había pasado su factura. El decorador se encargó de rehabilitar el edificio poco a poco, resolviendo primero los problemas de filtraciones de agua y otras cuestiones técnicas, y siguiendo después por los detalles más de tipo estético. Mimó también mucho el jardín, uno de sus espacios favoritos de la propiedad.

Salió al mercado por primera vez hace algo más de una década y llegó a valorarse en 6,9 millones de euros, lo que hizo que el palacio fuese durante años la propiedad inmobiliaria más cara de Asturias. Desde hacía un tiempo el precio de comercialización se había fijado en 4,9 millones, si bien el importe final por el que se ha pactado la venta no ha trascendido. Entre las jornadas del miércoles y ayer, las varias inmobiliarias que publicitaban el inmueble han ido retirando sus anuncios.