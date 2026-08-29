Más de 3.500 niños recibirán ayudas escolares en Gijón a tiempo para el inicio de curso

Las ayudas escolares alcanzarán en este próximo curso a más de 3.500 menores. El Ayuntamiento acaba de publicar el listado definitivo de beneficiarios, que había empezado con 5.595 solicitudes, medio centenar menos que en la anterior convocatoria, y que se salda ahora con 3.572 ayudas concedidas y 1.798 denegadas por incumplimiento de requisitos, entre ellos superar las rentas máximas permitidas. La resolución, en cualquier caso, permite que las familias beneficiadas puedan empezar el próximo curso con el proceso ya resuelto y gracias, a juicio del edil Jorge Pañeda, a la "agilización de los trámites" realizados desde el gobierno.

Desde que es inició el proceso, hubo también 225 desistimientos, ya fuese a solicitud del interesado o por no subsanar las incidencias requeridas a tiempo. De la modalidad de ayudas con vales, se han dado de paso 556 de Infantil (80 euros) y 1.768 de Primaria (50). Se han aceptado también 284 ayudas de conciliación al 75 por ciento y otras 53 al 50 por ciento. El desglose se completa con la modalidad de becas del servicio de atención temprana, con 1.042 ayudas tramitadas, y de las que acabaron siendo concedidas algo menos de la mitad, 423. En la modalidad de ayudas para la adquisición de libros, por último, de las 738 ayudas tramitadas se conceden 524, 119 para niños de Infantil y 405 para alumnos de Primaria.

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"Con la agilización de los trámites burocráticos que hemos implementado a lo largo de este mandato, todos los escolares beneficiarios de estas ayudas iniciarán el curso habiendo obtenido las mismas, a diferencia de lo que sucedía en el mandato anterior", defiende Pañeda, responsable de Educación. "Las familias, además, se han beneficiado de un proceso más ágil y simplificado, pensado para beneficio de la ciudadanía, con el objetivo de que nadie que tenga derecho a ayudas se quede sin ellas por dificultades burocráticas", asegura el edil, que anuncia que su equipo está "estudiando simplificar aún más los trámites para el próximo curso".