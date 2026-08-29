Amenaza con apalear a dos parejas en una sidrería de la zona rural de Gijón

Una situación tensa que, afortunadamente se quedó sólo en susto. Eso es lo que se produjo en la tarde de este sábado en una conocida sidrería de la zona rural de Gijón cuando un hombre supuestamente amenazó con apalear a dos parejas de clientes que en ese momento se encontraban en el establecimiento hostelero.

Según explican fuentes del Ayuntamiento de Gijón, la Guardia Civil recibió una alerta del supuesto intento de agresión, requiriendo a su vez a la Policía Municipal de Gijón para que se desplazase hasta el lugar.

Cuando llegaron los agentes al establecimiento, el supuesto autor de las amenazas ya se había ausentado del mismo en un vehículo. Las personas a las que supuestamente había amenazado, les explicaron que lo había hecho utilizando un palo.

La llamada requiriendo el auxilio de las fuerzas de seguridad se produjo sobre las cuatro de la tarde. No ha trascendido cuál fue el desencadenante de las amenazas con un palo por parte del hombre que se ausentó hacia las dos parejas que se encontraban en el local.