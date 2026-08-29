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Cuatro personas atendidas tras un incendio en un octavo piso en Ramón y Cajal

El hombre que estaba en el interior del inmueble afectado tuvo que ser trasladado a Cabueñes aunque su estado no parecía de gravedad

El edificio indenciado.

El edificio indenciado.

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A. R.

Gijón

Gran susto el que se ha vivido en un octavo piso de la calle de Ramón y Cajal. Pasadas las diez de la noche se desataba un incendio en una de las viviendas altas del bloque número 25 de la citada calle y los bomberos tuvieron que desalojar preventivamente el edificio. Además, se acabó atendiendo a cuatro presonas en el lugar del suceso, uno de ellos el vecino de la vivienda donde se originó el fuego, por razones que a estas horas se desconocen.

Todos los atendidos parecían sufrir afectaciones leves por el humo o la ansiedad, pero los responsables sanitarios optaron por trasladar al Hospital de Cabueñes al dueño de la casa donde se originó el fuego, por precaución.

El operativo desplegado en la calle Ramón y Cajal.

El operativo desplegado en la calle Ramón y Cajal. / .

A medianoche seguían las labores de los bomberos en el interior del inmueble, ventilando y haciendo labores de refresco ya que, según indicaron los responsables del operativo, se llegó a alcanzar bastante temperatura en las salas afectadas por el fuego.

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Hasta la zona se trasladaron los bomberos con una bomba urbana, una autoescalera y el vehículo de mando, y una vez que se vio el desarrollo del incendio hubo que reforzar con otra bomba. Además, la Policía Local cortó el tráfico en la calle Ramón y Cajal, y también en la de Pablo Iglesias, para no entorpecer las labores del operativo de emergencias.

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