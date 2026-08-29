La enorme corvina pescada frente a la costa de Gijón se disfruta en la mesa: "Dio para 60 raciones generosas, de medio kilo cada una"

"Dio para 60 raciones generosas, de medio kilo cada una". Avelino Álvarez, el buceador que el pasado miércoles capturo frente a la costa de GIjón un enorme ejemplar de corvina, de unos 35 kilos de peso, explicaba este viernes para cuantos platos ha dado este pescado que ha repartido entre familiares y amigos.

Una estimación teniendo en cuenta el 20% de desperdicio, una vez que se limpia el pescado. Un pez enorme que tardó una hora en sacar a tierra tras haberlo arponeado y cuya longitud es mayor que la altura de este pescador deportivo, que mide 1,76 metros. El buceador estima que la corvina pesaba unos 35 o 36 kilos, dado que superó el máximo de su báscula, que alcanza hasta los 30.

Una captura de este tamaño es inusual en aguas del Cantábrico. Hace un año, en la costa de Villaviciosa se atrapó otra de 1,57 metros de longitud y que pesaba 31,2 kilos. Tanto una como otra, son ejemplares solitarios e inusuales en aguas del Cantábrico. "Hace unos años abundaban, aunque no tan grandes, cerca de Ribadesella, en la zona en la que se vertía al mar el agua que bombeaban de una mina de fluorita, porque les gustan las zonas donde se mezcla el agua dulce con la del mar", apunta el submarinista y biólogo Jorge Alcázar.

Avelino Alonso, tras lograr sacar a la superficie a la enorme corvina que capturó frente a Gijón. / .

Uno de los principales expertos en corvinas en Asturias es el director del Centro Oceanográfico de Gijón, Rafael González-Quirós, quien en su día realizó un estudio sobre la población de esta especie en el Golfo de Cádiz. "La más grande que se llegó a capturar en el Golfo de Cádiz media 1,90 metros y pesaba 55 kilos y calculamos que tenía 42 de edad. La de Gijón, como poco tenía 30 años" y, o bien era más delgada o por su talla pesaba más que lo que estimó el buceador que la capturó, añade.

Plataforma continental

González-Quirós explica que hace años era más frecuente que ahora capturar corvinas en el Cantábrico, aunque no de estos tamaños. La que pescó Avelino Álvarez, probablemente pertenece a la población que utilizar los estuarios franceses del Golfo de Vizcaya para criar. "Se reproducen a partir del quinto o sexto año de edad, cuando miden un metro y pesan cinco o seis kilos. Luego crecen más despacio", añade.

Estuarios de Mauritania, Senegal, el Mediterráneo -incluyendo el Nilo-, el Golfo de Cádiz, el Tajo en Portugal y los de los ríos franceses del Golfo de Vizcaya son las zonas habituales de puesta de esta especie. El enorme pez que fue capturado frente a la costa gijonesa llegó probablemente nadando junto a la costa, sin atravesar el Golfo de Vizcaya. Son peces de fondo, pero siempre en la plataforma continental, añade este experto. La pescada con esfuerzo el pasado miércoles en Gijón hará ahora las delicias de 60 comensales.