Gijón, de guante blanco para celebrar el cumpleaños de Michael Jackson

Michael Jackson habría cumplido este sábado 68 años y, para celebrarlo, y para homenajearle, Poniente se puso a bailar. Decenas de personas disfrutaron viendo el animado espectáculo que se llevó a cabo en honor al artista por cortesía de la formación Claqué Asturias, que se vistió de negro para bailar al son de las canciones del cantante, conocido a nivel mundial como "El rey del Pop". "Somos muy fans", dijeron los organizadores.

Unos 40 integrantes del grupo musical se vistieron para la ocasión, todos de negro, y algunos con un guante de color plateado en honor a Jackson. La actuación fue por la tarde, y durante la misma sonaron temas icónicos, como "Billie Jean", "Beat It" o "They Don´t Care About Us".

Pero hubo una que tuvo un peso especial en el acto, "What More Can I Give". La canción, en español "Todo para ti", contó con la participación de muchos artistas hispanohablantes, y este año hace 25 desde que fue grabada. Fue una colaboración benéfica que se realizó tras los atentados del 11 de septiembre, pero, como explicó Robert Taboada, coordinador del acto, "no la quisieron vender por miedo a que hiciese sombra al último disco".

Al finalizar la coreografía musical, ofrecieron una propuesta para integrar al público, con muchos asistentes animándose a bailar con el grupo. Marlen López, una asistente que estaba viendo la función, no quiso perderse la oportunidad de participar: "En cuanto tengo oportunidad me apunto". Mientras tanto, Ignacio Rodríguez, que la acompañaba, se mantuvo al margen. "Ha sido una bonita experiencia", destacó desde su posición de espectador.

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Mucha gente que paseaba frente a la playa de Poniente se paró a disfrutar del show ofrecido, que tuvo un gran recibimiento por parte del público, que se deshizo en aplausos al término del mismo. Magi Recalde y Martha Ruiz, que paseaban por la zona, quedaron encantadas con la propuesta, destacándola como "un show muy bonito y una nueva forma de divertirse e integrar a la gente".