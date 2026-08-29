Pescados y mariscos "como tienen que ser" en Ataulfo
Lo mejor del Cantábrico se saborea en el restaurante donde la sidra es referencia
A.A.
Hay cosas que nunca cambian. Incluso, ante el inminente inicio del nuevo curso. Casa Ataulfo, uno de los establecimientos hosteleros más populares de la ciudad de Gijón, continúa recibiendo a sus clientes y ofreciendo el mejor producto del Cantábrico: pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser".
Llega septiembre y se acerca el final del verano, pero lo bueno nunca para en Ataulfo. Mariscos como las langostas, las cigalas o los bugres se saborean en el restaurante, al igual que navajas, almejas o percebes. Para los amantes del pescado, el virrey y el besugo son siempre plena garantía, aunque la variedad hace posible saborear el pixín, la merluza o el mero, entre otros.
El maridaje lo pone la sidra. Los que prefieran vino cuentan igualmente con posibilidades sobresalientes, pero la tradición y la cultura sidrera del lugar hacen que JR etiqueta verde y Sed de PKDO DOP sean la referencia. Escanciadas según manda la tradición, "pegan" con cada plato a la perfección. Que nadie lo dude: en Ataulfo siempre habrá próxima vez.
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