Proclama en Gijón por la independencia del Sahara, previa a la manifestación de mañana
La protesta de este domingo comenzará a las doce y media en el Puente del Piles
Como prolegómeno de la manifestación que está convocada para este domingo en Gijón en favor de la autodeterminación del Sahara Occidental, la Comunidad Saharaui Residentes en Asturias (Cosara) se concentró este sábado en la playa de San Lorenzo, en Gijón, donde lanzó una proclama en defensa de su causa, con intervenciones, entre otros, de representantes del Frente Polisario.
Este acto simbólico, que contó con el apoyo de varios colectivos asturianos que denuncian "la ilegal y criminal ocupación marroquí del Sáhara Occidental desde hace ya más de cincuenta años", según los organizadores del acto.
El mismo transcurrió entre las once de la mañana y las doce del mediodía y en el mismo se realizó un “mural” en la arena cerca de la Escalerona. Posteriormente se produjeron alocuciones de miembros de la comunidad saharaui y de representantes de los colectivos que la apoyan, ya en el paseo marítimo.
"Responsabilidad histórica"
La manifestación que se ha convocado para este domingo comenzará a las 12.30 horas en el Puente del Piles, desde donde los participantes en la misma se dirigirán hasta el Náutico. La protesta se convoca con el lema "Paz y Justicia" y es promovida por la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
Los convocantes del acto de hoy recuerdan la "responsabilidad histórica" de España respecto al Sahara Occidental, al haber sido el mismo su antigua colonia, actualmente ocupado por Marruecos.
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