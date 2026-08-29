Los tres microbuses para dar servicio a la zona rural de Gijón empezarán a circular en la segunda quincena de septiembre

El plan para reforzar el transporte público en la zona rural de Gijón, a la vuelta de la esquina. En la segunda quincena de septiembre empezarán a circular los tres microbuses de Emtusa, adquiridos ya hace unos meses en aras de mejorar el servicio en las parroquias de la ciudad. Los vehículos estarán operativos tras una presentación en la que el Ayuntamiento detallará el diseño de las rutas, consensuadas con los vecinos tras una ronda de reuniones que empezaron, de hecho, el pasado año. Los recorridos pasarán, por ejemplo, por Deva, Castiello y Jove. También por otras parroquias, si bien el área de Tráfico, Movilidad y Transporte Público desvelará en la mencionada presentación los pormenores de los itinerarios.

La idea con estos nuevos buses es conectar mejor los núcleos rurales con la trama urbana, con paradas y cabeceras que permitan una mayor conexión con los barrios. A grandes rasgos, acercar a los residentes a paradas que les enlacen con toda la red de Emtusa. Fuentes municipales señalan que, en algunos casos, hubo que darle una vuelta a los recorridos para que encajaran tanto con las peticiones vecinales como con los planes municipales. Las rutas que arrancarán al inicio no son definitivas, es decir, se podrán realizar ajustes con el tiempo si la situación lo requiere.

El suministro de estos autobuses se adjudicó a mediados de 2025. Supuso una inversión de 675.000 euros. Se trata de miniautobuses euro 6 diésel. El hecho de que se hubiese optado por este modelo fue motivo de rechazo por una parte de la oposición municipal, que solicitaba que Emtusa continuase adelante con su proceso de renovar la flota con buses eléctricos o híbridos. Que los itinerarios a ejecutar sean largos obligó a descartar el carácter eléctrico ya que por el tamaño de los autobuses no se podrían colocar baterías para una jornada completa de trabajo.

A diferencia de otras renovaciones de la flota de Emtusa, que sí se apoyaron en subvenciones europeas, en este caso fue así. Se cubrió con una transferencia directa de fondos propios del Ayuntamiento en el marco del presupuesto de la empresa pública. En el Consistorio falta por fijar aún la fecha exacta de la presentación de este proyecto, que beneficiará a miles de vecinos rurales. En la ronda de consultas impulsada por LA NUEVA ESPAÑA a cuenta del nuevo curso político, varios líderes vecinales ya comentaban lo inminente de la puesta en marcha de estos microbuses. "Hay buena disposición", agradecía Andrés Alonso, presidente de la asociación de Castiello de Bernueces, una de las parroquias que precisamente se verá favorecida por el plan de Emtusa.

Retornando a las rutas, una de ellas circulará por Viesques, por la avenida Cordillera Cantábrica, por el entorno de unas urbanizaciones. Una parte del itinerario que refleja que los microbuses tienen ese objetivo de fomentar las conexiones entre la zona rural y urbana del concejo. El estudio de las líneas se desarrolló durante varios meses. La compra de los microbuses se justificó por la necesidad de contar con buses "de prestaciones equivalentes a una unidad estándar, pero de un tamaño menor". Esto se debe, entre otras cosas, al tipo de carreteras por las que tendrán que transitar, en ocasiones más angostas de lo ordinario.

Reforzar el transporte público salió varias veces a colación en la lista de deberes que ponen los vecinos rurales de cara al nuevo curso político. En algunas parroquias reclaman que se prolonguen determinados recorridos, en otras directamente que se dé servicio en zonas en la que, actualmente, no llega el bus. La Empresa Municipal de Transportes Urbanos registró en 2025 más de 23,5 millones de usuarios. Un aumento del 5,61 % sobre 2024, que también representaba un récord. Uno de los principales propósitos del forista Pelayo Barcia, presidente de Emtusa, era incrementar la flota de autobuses. Una intención refrendada con el respaldo del consejo de administración para la compra de nuevos buses. Fuera de ese paquete estaban los tres micro que unas semanasnas empezarán a circular por la zona rural.