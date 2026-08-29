El "ultimátum" del plan de Quirón reactiva la cesión de las fincas del hospital de Cabueñes, en Gijón

Todo apunta a que el Principado tendrá finalmente a tiempo todas las fincas que necesita para abordar la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes y que antes, por el convenio urbanístico firmado en 2022, debe comprar Quirón y permutárselas al Ayuntamiento por otros terrenos de Nuevo Gijón donde la empresa sanitaria quiere construir un hospital privado. Tras la reunión celebrada con las partes interesadas este jueves, que se saldó con un "ultimátum" a la familia reticente a vender su parte, los plazos legales para este tipo de trámites permiten estimar un plazo máximo de medio año para culminar la operación con o sin acuerdo. Si lo hay, se le ha trasladado que el desalojo de la vivienda deberá solventarse en entre tres o seis meses. Y, si se aplica la expropiación, la ley dicta que un expediente de este tipo debe resolverse también como máximo en seis meses, pudiendo incluso agilizarse. Como las fincas se enmarcan en una fase constructiva de la ampliación del hospital público aún pendiente de diseñarse al detalle, los tiempos parecen por ahora asumibles.

Los propietarios del resto de fincas siguen de acuerdo con lo pactado en su día con Quirón y la familia reticente, un matrimonio con dos hijos, es la única que hoy reside en la zona, a pocos metros del actual hospital. Lo que esgrime esta parte crítica es que la compensación económica acordada en su día actualmente no alcanza para acceder a otra vivienda en la parroquia ni en sus alrededores.

Desde entonces a la familia se le ha ofrecido algún ajuste al alza y desde el lunes disponen de una actualización del precio que sube en un 10 por ciento la cifra con la que negociaban hasta ahora. En la reunión del jueves, sin embargo, estos dueños insistieron en que la compensación sigue sin permitirles acceder a otra vivienda y barajan romper el convenio con la esperanza de que la vía de la expropiación les resulte más ventajosa. Pero tienen que decidir pronto: la última oferta "caduca" el lunes y en diez días –contando desde el jueves comenzaría la expropiación, lo que supondría la caída del convenio también para el resto de las partes.

Con este escenario aún incierto, sin embargo, el desenlace final de la operación sí parece clara: estas fincas próximas al hospital fueron declaradas de interés por el Principado hace más de una década y, por ello, la tramitación de una expropiación forzosa estaría justificada. Así, en ambos escenarios las fincas llegarían a tiempo a manos del Principado que, si bien urge desde hace meses la cesión de estas fincas, lo cierto es que, tras el fiasco del primer intento de ejecutar la primera fase de la ampliación, tiene aún que diseñar sobre plano el resto de fases constructivas. Porque es cierto que el convenio de Quirón, que acabó judicializado por varios recursos de Corriente Sindical de Izquierda, se está retrasando más de lo previsto, pero desde entonces también las obras para ampliar el hospital público están avanzando igualmente más despacio de lo que se pensaba.

Estas fincas, en concreto, se enmarcan en el proyecto de urbanización exterior y de creación de nuevos viales del futuro hospital, que podrá circunvalarse. El diseño se fijó en un plan director elaborado hace años y en líneas generales se mantiene, pero no hay ninguna fecha estimada de obra. Se espera que después del verano pueda salir de nuevo a licitación la primera fase, que se centra en la construcción del nuevo edificio, y la Consejería de Salud tendrá que acometer después la redacción del proyecto para reformar el actual hospital, para crear su futuro aparcamiento soterrado y para construir los nuevos viales.

Ayer, por su parte, Javier Suárez Llana, edil de Izquierda Unida, pidió optar directamente por la expropiación. "Lo dijimos desde el principio: quien sobra en esta operación urbanística es Quirón. La obtención de las parcelas necesarias para la ampliación del hospital debe hacerse mediante la fórmula de la expropiación. El interés general está plenamente justificado", señaló el concejal, que pide "recuperar" los terrenos de Nuevo Gijón que por este convenio pasarían a manos de la empresa sanitaria, a quien Suárez Llana tilda de "corrupta" por "hacer negocio a costa de la salud de la gente".