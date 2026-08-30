Los aspirantes a las primarias del PSOE de Gijón ya buscan comprometer avales

Aunque aún no se ha dado oficialmente el pistoletazo de salida en las primarias del PSOE de Gijón para elegir a la persona candidata a la Alcaldía de Gijón en las municipales de 2027, los previsibles precandidatos ya están moviéndose para amarrar los avales necesarios para poder competir en este proceso interno. Al menos los tres candidatos alternativos a la candidata oficial, Lara Martínez, que según las distintas fuentes consultadas irá sobrada en la recogida de avales. En diversas fuentes del partido se da por hecho que no todos los candidatos críticos lograrán pasar este primer corte.

El motivo es que el PSOE a nivel federal decidió elevar el número mínimo de avales para poder presentarse a las primarias. Ahora quienes se lancen deben contar con el respaldo, con nombre, apellidos y firma, de entre un 15% y un 20% de los afiliados al corriente de pago. Con unos 1.300 militantes en el PSOE de Gijón, la cifra mínima de avales estará muy próxima a los 200.

Además de Lara Martínez, también va a presentar su precandidatura la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, que ya está haciendo abiertamente campaña. Se da por hecho que hará lo mismo el concejal José Ramón Tuero. Aunque aún no es seguro que dé el paso el exconcejal y miembro de la ejecutiva de la FSA, Alberto Ferrao, en el sector crítico del PSOE de Gijón –donde tiene el núcleo duro de sus apoyos– se considera altamente probable que acabe anunciando que da el paso, algo que en todo caso no hará hasta que se abra formalmente el plazo para presentar las precandidaturas. De hecho, tres destacados militantes de este sector, Iván Fernández Ardura, Alfonso Albadalejo y Carmen Saras, ya están contactando con afiliados para que comprometan su aval para Ferrao en cuando se abra el plazo para recogerlos.

La irrupción de este cuarto candidato puede complicar las posibilidades de los aspirantes alternativos a la oficial para alcanzar el número mínimo de avales. Aunque son 1.300 los afiliados del PSOE de Gijón, en la práctica, activos en la vida orgánica del partido son muchos menos. En las primarias de 2023, con una elevada participación respecto a otros comicios internos, votaron 899 militantes. Además de lograr cerca de 200 respaldos, cada candidato debe garantizarse de que le avalan únicamente a él, dado que los avales que se dupliquen se anularán. De ahí la horquilla que establece el PSOE, entre el 15% y el 20%, porcentaje este último que intentarán alcanzar quienes puedan por si les anulan algún aval.

La irrupción de Ferrao si se materializa puede perjudicar especialmente, según diversas fuentes, a Carmen Moreno, a la que se había acercado una parte del sector crítico del PSOE de Gijón, el más en línea con la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Nada estaba acordado, en todo caso.

En todo caso, según algunas fuentes, ha habido en las últimas fechas contactos entre algunos candidatos para sondear algún tipo de acuerdo. Otra cosa es la viabilidad del mismo. Si los militantes serán los que decidan quién será la cabeza de cartel del PSOE de Gijón en las municipales, el resto de la candidatura con los aspirantes a concejal la decidirá en última instancia la Comisión Ejecutiva, dentro de la que el o la aspirante a la Alcaldía tendrá sólo un voto.

Carmen Moreno está desarrollando una activa campaña en redes sociales, en las que está cosechando apoyos, incluyendo los de personas que no militan ya en el PSOE de Gijón, aunque están haciendo gestiones para intentar facilitarle contactos de afiliados gijoneses.

Si entre el sector crítico hay disparidad de criterios sobre si marcar un perfil propio con un candidato de los suyos o negociar con otro de los alternativos, también hay división en la ejecutiva local. Lara Martínez tiene el aval de la mayoría de la ejecutiva, pero algunos de sus integrantes se decantan por el también miembro de la ejecutiva José Ramón Tuero, que ha visto mejorar sus expectativas de lograr los avales necesarios tras la elección de la candidata oficial.

Si la primera criba será la presentación de los avales válidos mínimos, la hora de la verdad llegará –en el caso de que al menos dos candidatos logre pasar ese corte– con las votaciones. Voto en urna y secreto, en el que los militantes podrían sobre el papel cambiar de parecer y dar su apoyo a un candidato distinto al que avalaron.

Todos y sus respectivos equipos de apoyo tratarán de convencer al reducido número de personas que no sólo tienen el carné del partido más votado en la ciudad, sino que participan activamente en su vida interna. Algo común al resto de organizaciones políticas, donde todos se conocen. Algunos, con las opiniones ya muy formadas sobre los distintos aspirantes y sobre la opinión de la ejecutiva, otros aún indecisos y dispuestos a escuchar las propuestas que les plantean. En septiembre se despejará la incógnita.