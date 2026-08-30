Fallece a los 97 años en Gijón el naturalista y amante de los bonsáis Rolf Beyebach

El mundo de los bonsáis está, desde este domingo, un poco más marchito. El ingeniero y naturalista Rolf Beyebach ha fallecido a los 97 años de edad. Nacido en Chemnitz, en Alemania, se afincó en Gijón en 1968 y años más tarde emergió su interés por el arte del bonsái. Poco a poco forjó una colección con más de una veintena de ejemplares criados por él mismo a partir de plantones o semillas. Fue en 1986 cuando expuso por primera vez 27 de sus bonsáis en el Museo Evaristo Valle, donde repitió en 1992 y 1993 sendas muestras, hasta que en 1994 su colección pasó a conservarse y exponerse en el equipamiento gijonés.

Uno de los actos más emotivos tuvo lugar en junio de 2024. Simbolizaba la donación de quince bonsáis de la colección de Rolf Beyebach al Evaristo Valle. Familiares, amigos y distintos artistas arroparon al alemán el día que cumplía 95 años. No obstante, el amor por la naturaleza de Beyebach no se limitaba solo a los bonsáis. Por ejemplo, en la década de los noventa mimó con aire paternal cinco olmos "supervivientes" a la grafiosis, enfermedad que arrasó la especie unos años antes.

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Viudo de Sibylle Beyebach, el fallecido deja cuatro hijos, Mark, Amaya, Adrián y Bert. Los restos mortales de Rolf Beyebach se incinerarán mañana lunes, a las 20.30 horas, en el tanatorio de Cabueñes.