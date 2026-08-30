La formación clásica de "Mägo de Oz" vuelve a Gijón

El Gijón Arena acogerá el 26 de febrero de 2027 el regreso a Gijón de la formación clásica de "Mägo de Oz". Esa vuelta a la ciudad se producirá mediante un concierto de "Kabrones", que estarán acompañados sobre el escenario por los "Avalanch".

El concierto, para el que las entradas acaban de salir a la venta, supone el regreso de la formación clásica de "Mägo de Oz" después de 15 años sin tocar en Gijón. En 2027 lo harán bajo el nombre de "Kabrones", con José Andrëa al frente y junto a Frank, Carlitos y Salva.

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Desde la formación "Kabrones" ya han avanzado que en el concierto interpretarán junto a la banda asturiana "Avalanch" canciones míticas como "Fiesta pagana", "Molinos de viento", "La costa del silencio" o "Hasta que el cuerpo aguante". n