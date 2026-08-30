Jorge Pañeda:, edil popular de Deportes y Educación de Gijón: "Reabrir la piscina y las pistas de la Laboral costará entre tres y seis millones"

Jorge Pañeda Fernández (Gijón, 1968), edil popular de Deportes y Educación y presidente del Patronato Deportivo Municipal, deja en manos del Chas la decisión de quedarse, o no, en su sede de Viesques. También señala que la recuperación de las piscinas de La Laboral, y del resto de espacios, costará entre tres y seis millones de euros. El popular, que carga contra el Principado por "torpedear" al Ayuntamiento en asuntos educativos, recalca que para proyectar un circuito ecuestre se requiere un plan sólido. "Para generar inversión y negocio en Gijón, tiene que ser algo potente y serio", asevera el concejal.

Una nueva edición del Concurso Hípico Internacional. ¿Qué destacaría?

Hemos cuidado el verde durante un año con un ingeniero agrónomo para dejarlo al nivel de exigencia que se requiere. Tenemos la pista de ensayo. Era la principal tara del concurso y ahora es una de las pistas más modernas del mundo. También se amplió el aforo porque vemos que la gente cada vez viene más. Estamos poniendo el concurso al nivel que exigen los jinetes y amazonas y los ciudadanos. Estamos muy contentos con el nivel deportivo y con las mejoras en las instalaciones. Es uno de los mejores espectáculos que pueden verse en la hípica.

¿Hay margen de mejora?

Siempre lo hay. Ya pensamos en darle una vuelta al tema del césped, en seguir captando en los circuitos europeos para que vengan más jinetes...

Se pronunció hace unas semanas sobre la posible venta de los terrenos del Chas en Viesques.

Es un club histórico y salvo que tenga que crecer porque se le queda pequeño el espacio o quiera ampliar el club e irse a otro lado... Ahora mismo creo que no sería necesario. Tampoco me compete porque es un tema de urbanismo y la calificación de la zona es deportiva. No tiene mucho sentido hablar de algo que llevaría un proceso larguísimo. Lo que demandan sus socios es quedarse como están, tienen esa tradición conservadora y yo les apoyo.

Prosiga.

El Chas es un club privado. Si quiere irse a Mareo, la decisión es suya. Pero nosotros colaboramos con ellos para todo. Nos viene bien que estén cerca.

¿Hay prevista alguna reunión próximamente con Jesús Kocina?

Cuando nos presente un proyecto para el circuito del norte lo estudiaremos. Estudiamos cualquier cosa que sea buena para el deporte y la ciudad. Pero necesitaríamos saber cuántas cuadras para los caballos, el agua, la electricidad, las instalaciones... Es más complejo que tenerlo solo en la cabeza. Para generar inversión y negocio en Gijón, tiene que ser algo potente y serio.

En Las Mestas estará la nueva sede del Patronato Deportivo Municipal.

Gran parte del deporte de Gijón está en esta zona. La playa, el "Kilometrín", el atletismo, El Molinón, el Palacio de los Deportes... Hemos metido en el presupuesto de 2027 el importe del proyecto, unos 400.000 euros. Luego se sacaría la licitación. La construcción hemos calculado que estaría entre los 3,5 y los 4 millones de euros. Lo suyo sería empezar a finales de 2027 o 2028.

En unos días abrirá el colegio Xosefa de Xovellanos en Nuevo Roces. ¿Cómo valora ese rifirrafe dialéctico con el Principado?

Hay que dejar claro el poco cariño que le tiene la Consejería de Educación a Gijón. Torpedea todo y nosotros nos anticipamos a posibles negativas o problemas. Tenemos gestionado todo para que el día que empiece el curso podamos dar el servicio de comedor. Hemos tramitado un contrato de emergencia para equipar con nevera, lavavajillas, las mesas... No hemos tenido la sensación de que el Principado nos haya tendido la mano en ningún momento. Al fin y al cabo a los padres les importa poco una pelea entre administraciones. Quieren que sus hijos tengan comedor desde el primer día.

Siguiendo con los comedores escolares, ¿en qué punto está la llegada de la línea caliente?

Se le ha requerido a Serunión que justifique esa baja temeraria. En cuando tengamos el informe, Contratación lo valorará y si se justifica esa baja será el ganador del contrato. Nuestra idea es hacer la transición en el periodo de Navidad para empezar en enero con la línea caliente.

Otro asunto en marcha es la recuperación de las piscinas históricas de la Laboral.

Lo último ha sido un estudio geológico y estamos haciendo también un estudio topográfico. Esperamos que el arquitecto empiece con el proyecto en septiembre u octubre. En las pistas polideportivas hicimos hace un mes una experiencia piloto con baloncesto 3X3 y tuvo mucho éxito.

¿Se mantiene el objetivo de reabrir las piscinas en verano de 2027?

Es la idea, pero dependemos de lo que corra el arquitecto o de las licitaciones posteriores. Se estima que el coste total sería entre 3 y 6 millones.

Recientemente pedía al Puerto Deportivo que ayudase al Grupo Covadonga con sus entrenamientos de piragüismo en el muelle.

Desde nuestra concejalía hicimos todo lo posible y es el Puerto el que debería mojarse para echarles una mano.

¿Considera el muelle el lugar adecuado para esa práctica?

Reúne las condiciones porque, salvo en verano, tampoco hay un gran tráfico de barcos. Pero no nos compete y es el Puerto Deportivo el que marca las normas porque es su casa.

¿Qué tal avanza la obra del pabellón deportivo de La Calzada?

Calculamos que esté listo en el primer trimestre de 2027. El gobierno anterior socialista prometió y prometió. Son ellos los que nos acusan de ser el gobierno de las infografías y los que más tenían eran ellos. Pero no hacían nada.

¿Qué valoración hace de la iniciativa de la carpa cubierta en El Llano?

Hay muy buena aceptación, se está solicitando mucho. Es replicable en otro sitio porque es mucho más barata que un pabellón. Tiene que ser en un pabellón o instalación municipal que tenga servicio de personal, vestuarios, baños, un control de acceso... Puede ser en las afueras de La Tejerona, Moreda, en Las Mestas. Estamos valorando primero el modelo de carpa y luego los sitios. Muchos ayuntamientos nos han consultado para emularlo en sus ciudades.

¿Está Gijón peleando por algún evento deportivo de enjundia?

Es complicado porque el año que viene es electoral pero queremos traer un Europeo de béisbol, intentamos ser candidata para el Mundial de rugby de 2035. Pero hay que dar los pasos que las federaciones piden.

Llegan los últimos meses del mandato. ¿Cómo ve la ciudad?

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En la primera entrevista con LA NUEVA ESPAÑA en marzo de 2023 dije que veía una ciudad gris, que languidecía. Creo que le hemos dado color y vida a nivel cultural, festivo, deportivo... Empleo, Parque Científico Tecnológico, Naval Azul... Todos los ciudadanos ven siempre algo positivo de estos años.