Una mesa polivalente con vistas privilegiadas

Una nueva jornada de saltos y emociones se vivió ayer en Las Mestas con motivo del Concurso Hípico Internacional. Entre prueba y prueba también hubo tiempo para reposar y conversar, como en el espacio que Caja Gijón La Rural tiene en el certamen y por el que pasan personalidades de muy diversos ámbitos. Con José Ramón Fiaño, presidente de Caja Gijón La Rural, como anfitrión, en la mesa de la entidad compartieron un rato de distendida charla, entre otros, Luis Rodríguez Garat , comandante naval de Gijón; Juan Ramón Patón, ingeniero industrial en la compañía Indra; o Susana Álvarez, catedrática de Finanzas.

Por el espacio de Caja Gijón La Rural se pasó estos días también la Alcaldesa, Carmen Moriyón. José Ramón Fiaño tildaba estos informales encuentros como "enriquecedores" tanto para la propia entidad financiera como para los participantes. Una actividad para refrendar el compromiso con el Concurso Hípico, pues Caja Gijón La Rural acumula décadas de presencia ininterrumpida en una cita local de gran parangón deportivo y social.