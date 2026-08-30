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El Oktoberfest de Gijón se tiñe de rojiblanco: la entrada al evento será gratuita este lunes para los socios o aficionados del Sporting

Aquellos que acudan con la elástica del club entrarán en el sorteo de dos camisetas de la nueva equipación

Ambiente en el Oktoberfest.

Ambiente en el Oktoberfest. / Pablo Solares

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Nico Martínez

La decimotercera edición del Oktoberfest de Gijón tendrá una novedad este lunes 31 de agosto. El evento celebrará el Día del Sporting, permitiendo entrar de forma gratuita a los socios o aficionados que acudan a la plaza de toros de El Bibio con la camiseta del Sporting. Además, todos ellos podrán participar en el sorteo de dos camisetas de la nueva equipación rojiblanca.

Fenicia, la firma que organiza el evento, busca homenajear de esta forma al Sporting de Gijón y a toda su afición. Para disfrutar de la promoción, los aficionados deberán pasar por taquilla para recoger su entrada, que llevará asignado el número que les permitirá participar en el sorteo que tendrá lugar esa misma noche.

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El sorteo de las dos camisetas se realizará a las 22.30 horas. El festival arrancará este lunes a las 19.00 horas y cerrará a las doce. El evento, que cuenta con 13 casetas de bebidas con 5 grifos en cada una de ellas y otros cinco puestos de comidas, llegará a su fin el 6 de septiembre.

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