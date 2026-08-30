El parque de hinchables más grande del mundo, ya en Hermanos Castro, en Gijón

Ayer se inauguró en el parque de los Hermanos Castro lo que los organizadores describen como el parque hinchable más grande del mundo, el "Funbox", que permanecerá abierto al público hasta el 4 de octubre. Después de que la lluvia impidiese la apertura del esperado proyecto el viernes, el recinto ya está operativo.

Entre las atracciones destacan "Marshmallow", una gran semiesfera pensada para los amantes del vértigo, y un circuito de obstáculos para quienes busquen un reto físico mayor. La gerente del parque, Lara Afonso, destaca que una de sus principales características es que no existe límite de edad, aunque los menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto.

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Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos, de los que 80 se destinan a disfrutar de las atracciones y diez a calzarse y abandonar el recinto. Abre de jueves a domingo. Los jueves y viernes funciona de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas. Habrá horarios ampliados en fechas especiales que se comunicarán en la web del parque.