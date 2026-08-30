Los ponis, las estrellas de los más pequeños en el Hípico de Gijón
Los niños disfrutan de paseos, juegos y contacto con los animales en un concurso muy familiar: "Les encanta venir"
El Hípico de Gijón también es cosa de niños. Un año más, la cita deportiva cuenta con atractivos para los más pequeños, que cada tarde disfrutan del "Pony Park" y de los castillos hinchables. "Con estas actividades consiguen que el Hípico sea un plan muy familiar", comentó José Ramón González.
Este vecino del barrio gijonés de Viesques aprovechó la finalización de una de las pruebas de saltos de obstáculos ecuestres para acercarse al "Pony Park" con su hijo Álvaro, que lucía una gran sonrisa después de haber completado varias vueltas sobre uno de los ponis que el Chas lleva a Las Mestas durante el Hípico.
Además, Álvaro y el resto de pequeños que participaron en este espacio para niños tuvieron la oportunidad de peinar y acariciar a los animales. "Les llama mucho la atención", indicó José Ramón González.
El "Pony Park", abierto de 17.00 a 20.00 horas durante todas las jornadas de competición, también recibió en la tarde de ayer la visita de Lucas Mateos y de su prima, Adriana, de 8 y 5 años, respectivamente. "Solemos venir todos los años al Hípico. Un día nos dedicamos más al tema de las apuestas y otro al disfrute de los niños, que es el único día que montan en poni en todo el año. Es una buena oportunidad", expresó Alfredo Mateos, el padre de Lucas.
A escasos metros estaban los maliayeses Carla Grandío y Pedro Suárez observando a su pequeño, Nico. "El otro día se subió en el poni blanco y hoy (por ayer) quería en el marrón. Le encanta venir aquí y después le gusta sentarse en la grada para ver cómo saltan", apuntaron Grandío y Suárez, fieles a la cita gijonesa para "ir terminando de la mejor manera el verano".
Más allá del espacio que un año más protagonizan los ponis, el Hípico cuenta con varias atracciones hinchables. Hasta ellas se acercaron ayer Julieta del Castillo y su hermano, Alonso, de 11 y 9 años, respectivamente. Su abuelo, Ángel Cerdán, disfrutaba al máximo viendo a los pequeños saltar y reír. "Venir a esta zona para los niños es el mejor plan cuando hay alguna pausa en la competición", zanjó Cerdán.
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