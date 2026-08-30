El pueblo saharui exige "paz y justicia" en una gran marcha por Gijón
La protesta reprocha la "ocupación" de Marruecos en el Sahara occidental y reivindica "la historia compartida" del territorio con España
Enrique Pecker
La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, junto con la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS SAHARA), llevaron a cabo este domingo una concurrida manifestación desde el puente del Piles hasta el Náutico. Bajo el lema "Paz y justicia para el Pueblo Saharaui", la protesta trató de exigir, un año más, que se cumplan los derechos del pueblo saharaui.
Este año el desfile tuvo un valor especial, ya que en este 2026 es el 50.º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El programa "Vacaciones en Paz", nacido en 1979, celebra también, un verano más, la llegada a España de más de 3.000 niños y niñas refugiados saharauis, de ellos 87 en Asturias", según comentó Belén Cueva, coordinadora del programa, en su discurso al llegar al Náutico.
Cueva, entre otras proclama, aseveró que "el Sahara no fue una colonia de España, sino la provincia número 53", y reivindicó la "histórica compartida" de España con el territorio del continente africano. El desfile contó con gran cantidad de gente, llenando todo el ancho del paseo del Muro de San Lorenzo, con personas alzando banderas con el lema "Sahara Asturias". Los participantes cantaron muchos cánticos que reivindicaban la causa por la que protestaban. "(Pedro) Sánchez, atiende, el Sahara no se vende" y "la ONU, para qué, solo para tomar el té" fueron algunos de los que más se escucharon durante todo el recorrido.
Toño Torres, vocal de "Vacaciones en Paz", reivindicó que la protesta se debe a "la ocupación de Marruecos en el Sahara" occidental. "Exigimos que se lleve a cabo el referéndum que está aprobado por la ONU para la elección de lo que quiera hacer el Pueblo Saharaui", explicó Torres.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
- Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
- El Hípico se vuelca con la Fundación Xana: 'Era una niña de lo más lista', recuerdan sus abuelos
- Hablan los vecinos de la barriada de Gijón que fue al Defensor del Pueblo para saber si son suelo público o privado: 'Queremos que el Ayuntamiento hable con nosotros
- Fallece a los 65 años Luis Jorge Blanco, gerente de Sidra Roces, en Gijón: 'Estuvo allí hasta el último día
- Andrés Fernández, párroco de La Asunción-San Juan XXIII, afronta sus últimos días en Gijón: 'La fe no puede ser un postureo; es una opción de vida