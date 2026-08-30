El pueblo saharui exige "paz y justicia" en una gran marcha por Gijón

La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, junto con la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS SAHARA), llevaron a cabo este domingo una concurrida manifestación desde el puente del Piles hasta el Náutico. Bajo el lema "Paz y justicia para el Pueblo Saharaui", la protesta trató de exigir, un año más, que se cumplan los derechos del pueblo saharaui.

Este año el desfile tuvo un valor especial, ya que en este 2026 es el 50.º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El programa "Vacaciones en Paz", nacido en 1979, celebra también, un verano más, la llegada a España de más de 3.000 niños y niñas refugiados saharauis, de ellos 87 en Asturias", según comentó Belén Cueva, coordinadora del programa, en su discurso al llegar al Náutico.

Cueva, entre otras proclama, aseveró que "el Sahara no fue una colonia de España, sino la provincia número 53", y reivindicó la "histórica compartida" de España con el territorio del continente africano. El desfile contó con gran cantidad de gente, llenando todo el ancho del paseo del Muro de San Lorenzo, con personas alzando banderas con el lema "Sahara Asturias". Los participantes cantaron muchos cánticos que reivindicaban la causa por la que protestaban. "(Pedro) Sánchez, atiende, el Sahara no se vende" y "la ONU, para qué, solo para tomar el té" fueron algunos de los que más se escucharon durante todo el recorrido.

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Toño Torres, vocal de "Vacaciones en Paz", reivindicó que la protesta se debe a "la ocupación de Marruecos en el Sahara" occidental. "Exigimos que se lleve a cabo el referéndum que está aprobado por la ONU para la elección de lo que quiera hacer el Pueblo Saharaui", explicó Torres.