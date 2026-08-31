La alegría del gerente de La Montera Picona de Ramón, de Gijón, tras marcar un nuevo récord Guinness del queso de Cabrales: "Estamos en una nube"

Una nueva demostración de que el que la sigue la consigue. Emilio Rubio y Alejandra Venegas, los responsables de la sidrería La Montera Picona de Ramón, de Gijón, se mostraban este lunes "contentos a más no poder" después de haber conseguido marcar el sexto récord Guinness del queso Cabrales al adquirir por 37.500 euros la pieza ganadora en el Certamen de Arenas, elaborada en la quesería de Ángel Díaz Herrero y Encarni Bada. "Estamos como en una nube. El queso está espectacular y combinará genial con la sidra escanciada", afirmó Rubio, quien no dejó de recibir mensajes y llamadas desde que alcanzó este logro.

Emilio Rubio recordó que desde 2019 han tratado de conseguir imponerse en la subasta del Certamen del queso de Cabrales. La cifra superó los 37.000 euros que el año pasado pagó Iván Suárez, de El Llagar de Colloto. En esa cifra se había quedado la puja hasta que los responsables de La Montera Picona de Ramón pusieron otros 500 euros sobre la mesa. "Siempre se lo llevaba él, pero no habíamos perdido la esperanza", comentó este lunes Emilio Rubio, que agregó que "nos hemos quedado flipados con la repercusión que ha tenido ganar la subasta".

Para que el queso ganador -de alrededor de dos kilos- llegue a más paladares, Emilio Rubio y Alejandra Venegas decidieron repartir el botín con tres establecimientos madrileños: La Cuenca, Carlos Tartiere y Lo de Viole. "Haremos una presentación en Gijón y otra en Madrid", avanzó Rubio, que reconoció que "no contábamos con llevarnos la puja". "Estamos orgullosos de seguir apoyando al sector agroalimentario de Asturias. Esta es una de las maneras que tenemos de que el queso más caro siga siendo el Cabrales y de que hoy todo el mundo esté hablando de este queso", completó el gerente de La Montera Picona de Ramón.