Bernardo Santaeugenia Bastián: “Tenemos un hermoso patrimonio románico que sigue siendo muy desconocido”

La historia del Gijón medieval todavía permanece escondida en buena parte del concejo. Bernardo Santaeugenia Bastián (Gijón, 1953), presidente de la Asociación Románico Rural Asturiano, trabaja desde enero de 2025 para sacar a la luz ese patrimonio y acercarlo tanto a los gijoneses como a quienes visitan la ciudad. La asociación organiza del 1 al 8 de septiembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto la exposición “Iglesias de fábrica románica de Gijón”, que reúne información sobre doce templos de los siglos XII y XIII y se completa con una muestra de las actividades desarrolladas por el colectivo desde su creación.

¿Qué puede encontrar el visitante en esta exposición y por qué han escogido estas doce iglesias?

La exposición está formada por 14 carteles con una breve descripción de doce iglesias que conservan vestigios, restos o elementos de origen románico en Gijón. Además, hay unos 40 carteles más pequeños dedicados a las actividades de la Asociación Románico Rural, como las rutas históricas, ciclos de conferencias, estudios e investigaciones, publicaciones y proyectos de restauración. Hemos escogido estas doce porque son las iglesias que conservan los restos románicos más conocidos. Además, estamos trabajando con otras cinco, de la misma época o incluso anteriores, que incorporaremos en una segunda fase.

¿Qué importancia tienen estos templos dentro del patrimonio histórico y cultural del concejo?

Gijón tiene un patrimonio histórico muy rico y estas iglesias forman parte de él. Prácticamente todas fueron destruidas durante 1936, con el comienzo de la Guerra Civil, y posteriormente reconstruidas. Algunas de esas reconstrucciones fueron bastante fieles a los edificios originales y otras tuvieron menos suerte. Es un patrimonio que consideramos muy importante, pero que sigue siendo poco conocido tanto por los gijoneses como por quienes vienen de fuera.

¿Hay alguna iglesia que destaque especialmente por su valor o por alguna particularidad?

Es difícil elegir porque, por historia, casi todas son importantes. Desde el punto de vista románico destacaría la Abadía de Cenero, San Miguel de Serín, San Vicente de Caldones, San Juan de Fano y San Miguel de Dueñas. Son templos que conservan elementos como la portada, el arco de triunfo, el ábside o los canecillos.

¿Qué elementos permiten reconocer el origen románico de estas iglesias?

Por ejemplo, la Abadía de Cenero conserva una hermosa portada, el arco de triunfo, que separa la nave del presbiterio, además de algunos contrafuertes originales y otros elementos. San Miguel de Serín también conserva una portada y su arco de triunfo. Son elementos que nos permiten identificar la huella románica de estos templos, aunque en unos casos se conserva más que en otros.

¿En qué estado se encuentra actualmente este patrimonio? ¿Hay algún templo que necesite una intervención urgente?

Hay un templo que nos preocupa especialmente: San Juan de Fano. Su portada no solo es hermosa, sino también muy singular, porque tiene un tipo de decoración y de capiteles que creemos que no se encuentran en ninguna otra parte de Asturias. Se está deteriorando a marchas forzadas y año a año se está perdiendo un patrimonio valiosísimo del siglo XIII. Además, se está filtrando agua a través del techo y hay auténticas escorrentías. Necesita una intervención urgente.

La asociación nació en enero de 2025. ¿Qué les llevó a crearla y cuáles son sus objetivos?

La asociación está formada fundamentalmente por profesionales, personas vinculadas a la universidad, arqueólogos, geólogos y gente con intereses y conocimientos muy diversos. Lo que nos llevó a crearla fue el desconocimiento que existía sobre el patrimonio románico. Nuestro objetivo es identificar ese patrimonio, darlo a conocer, conservarlo y potenciarlo. En Gijón tenemos iglesias del siglo XIII, pero también patrimonio altomedieval del siglo XI, como los restos de Leorio o las lápidas fundacionales de San Salvador de Deva y Santo Tomás de Baones. Tenemos un patrimonio pequeño, pero muy rico y diverso.

¿Qué han descubierto durante este año y medio de trabajo que les haya sorprendido especialmente?

Sobre todo, la respuesta de la gente. Tenemos ya más de 200 socios y el grupo especial de Facebook se acerca a los 1.700 miembros. Las actividades, especialmente las conferencias y rutas históricas, suelen completarse en cuatro o cinco días. También estamos descubriendo patrimonio que se daba por perdido, como ruinas de antiguas ermitas, molinos o caleros. El románico es el elemento central de nuestro trabajo, pero nos interesa todo el patrimonio histórico.

¿Por qué cree que este patrimonio sigue siendo tan desconocido para muchos gijoneses?

Quizá porque se ha dado prioridad a otro tipo de patrimonio. El prerrománico asturiano es excepcional y muy conocido, pero en ocasiones ha terminado ocultando un poco al románico. En Asturias hay más de 250 iglesias románicas y muchas siguen siendo desconocidas para buena parte de la población, salvo para los especialistas. Creemos que también hay que poner en valor ese patrimonio.

¿Qué le gustaría que se llevara el público después de visitar la exposición?

Que descubra que tenemos un hermoso patrimonio románico y que salga de la exposición tan encantado como ha salido de otras que hemos organizado. Queremos que los visitantes adquieran conocimientos y, sobre todo, que salgan contentos y con ganas de conocer y conservar este patrimonio. Estamos trabajando ya en nuevas exposiciones, entre ellas una dedicada a capiteles románicos de Gijón y otra al patrimonio de La Pedrera de Gijón.