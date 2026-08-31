Ya está convocada la 22º edición de los Premios Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón

Un año más, se convoca una nueva edición de estos Premios, que se han ido consolidando y cuentan cada vez, con más arraigo en el ecosistema empresarial de nuestra ciudad. Como en ediciones anteriores, se trata de premiar y dar visibilidad a nuestro talento emprendedor y empresariado local.

Las categorías a las que se pueden presentar candidatura, que nacen de la concertación social y que están alineadas con los distintos ejes del Pacto Social Gijón Futuro 2024-2027, son las siguientes:

Modalidad I: Premios a la Innovación (2.000 euros y trofeo)

Reconocimiento a empresas que hayan implementado en los últimos 5 años, iniciativas altamente innovadoras a través de proyectos, nuevas líneas de negocio, productos o servicios específicos, que encajen en las distintas áreas de especialización que a continuación se detallan:

1. Innovación en el Comercio Minorista.

2. Innovación en Economía Azul.

3. Innovación en Economía Creativa.

4. Innovación en Salud y Vida Saludable.

Modalidad II: Premios a la Trayectoria Empresarial (trofeo)

Reconocimiento y distinción de la trayectoria de empresas que resultan dignas de mención por su esfuerzo, implicación y contribución al desarrollo económico local, así como su capacidad transformadora o su fomento de la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

1. Empresa

2. Mujer Empresaria

Para participar en los Premios Gijón Impulsa 2026, las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico hasta el 30 de octubre al correo empresas@gijon.es , junto con la documentación requerida en las bases.

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: “Los Premios Gijón Impulsa cumplen 22 años reconociendo a quienes hacen crecer nuestra ciudad desde la iniciativa, el talento y la capacidad de innovar. Queremos que esta edición

vuelva a ser un espacio para descubrir y reconocer el talento que hay en Gijón/Xixón, tanto en quienes están poniendo en marcha nuevas iniciativas como en aquellas empresas que, después de años de trayectoria, siguen siendo referentes y una pieza fundamental de nuestra economía.”

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Se pueden conocer más detalles y las bases de la convocatoria en la web gijonimpulsa.es, a partir de mañana.