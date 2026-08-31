Una despedida dulce para el Mercadín de la Sidra de Gijón: "Ha sido una edición muy participativa y con mucha gente"

Tras varias jornadas marcadas por un cielo gris y algunos chubascos, el sol y la temperatura agradable permitieron que el Mercadín de la Sidra y la Manzana se despidiera por todo lo alto este fin de semana. "Hacemos una valoración muy positiva", afirmaron los responsables de los puestos participantes en el mercado, cuya finalización también implicó el cierre de la 35.ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón. "Ha sido una edición muy participativa y se ha visto a mucha gente en la calle", celebró el concejal de Festejos y presidente de Divertia, el forista Jesús Martínez Salvador.

Ambiente en la última jornada del Mercadín de la Sidra y la Manzana.

El líder de Divertia agradeció este domingo el trabajo de los artesanos que un año más han llenado de actividad los Jardines de la Reina con motivo del Mercadín de la Sidra y la Manzana. Además, Martínez Salvador aprovechó para destacar que Gijón haya logrado este verano volver a superarse en el récord de escanciado simultáneo reuniendo el 21 de agosto a 10.385 personas en la playa de Poniente.

"El balance es muy positivo. Gijón tiene esa capacidad de convertir una tradición en una celebración abierta, con tintes solidarios y con una programación que permite disfrutar, no solo de la sidra, sino de toda su cultura", remarcó Martínez Salvador, que añadió que "el espíritu" de la Feria de la Sidra es "estar vinculada a nuestras tradiciones, pero siendo capaz de evolucionar y mirar hacia el futuro". "Y, sobre todo, una fiesta que siga siendo de Gijón", completó el presidente de Divertia.

Sonia Fernández, en su puesto, ayer, en los Jardines de la Reina.

Con un buen sabor de boca echó ayer la persiana de su puesto Sonia Fernández, la gerente del taller de artesanía Ventolín. Por tercer año consecutivo, Fernández ha conseguido uno de los premios de este certamen. "Esta vez nos tocó el de la mercancía mejor presentada", apuntó Fernández, quien resaltó que "aquí jugamos en casa y el ambiente siempre es muy bueno porque la gente responde y entre los compañeros nos llevamos muy bien".

Daniel Turchenko, con el frixuelo que le sirvió Javier Caravaca.

Pablo Redondo, el responsable de Asturias Plateada, hizo hincapié en que "este año hemos notado bastantes extranjeros gracias a la llegada de los cruceros". Por su parte, Claudio Garigliano, al frente de Lula Martín Creaciones, expresó que "la Fiesta de la Sidra siempre funciona bien y el tiempo nos ha ayudado a tener una despedida dulce".

Pablo Redondo, junto a algunas de las joyas que ofrecía en su puesto.

Estos artesanos coincidieron a la hora de lanzar una petición de cara a las próximas ediciones de un evento que este año se celebró del 20 al 30 de agosto. "Esta vez pasaron todas las citas más multitudinarias al primer fin de semana y el resto de los días no hubo tanta gente, por lo que disminuyeron las ventas. Estaría bien que se distribuyeran esos eventos a lo largo de los diez días", aseveraron.

Aunque no se produjeron grandes colas, la afluencia durante este fin de semana también fue incesante en las 20 casetas participantes, que ofrecían quesos, dulces, bebidas y artesanía típica de la región. "Nos sirve para conocer los productos más característicos de esta tierra", ensalzó el ucraniano Daniel Turchenko, mientras se despedía del Mercadín saboreando un frixuelo.