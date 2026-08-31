División en Gijón por Ceuta: convocan una manifestación, en el mismo lugar y hora, en respuesta a la prevista por la defensa de la ciudad autónoma

El debate sobre la situación de Ceuta ha llegado a las calles de Gijón donde ya se preparan manifestaciones enfrentadas para defender las dos posturas sobre el conflicto. Por un lado, se espera una concentración para reivindicar la defensa de la ciudad autónoma. Por el otro, se ha llamado a apoyar el derecho de los inmigrantes y rechazar la xenofobia. Por el momento, son dos concentraciones las que se han convocado para este miércoles 2 de septiembre, con la peculiaridad que ambas están programadas para las ocho de la tarde en la plaza Mayor de Gijón. Una coincidencia entre ambos bandos que puede elevar el tono de las protestas.

Desde la Delegación de Gobierno aseguran que no han sido notificados de ninguna de las dos, sin que se haya trazado algún plan de seguridad o contingencia acerca de estas dos concentraciones. Por el contrario, el Ayuntamiento de Gijón sí que tiene noción de una de las dos, la que organiza la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que responde a la defensa de la ciudad de Ceuta ante la entrada de inmigrantes.

Fuentes consultadas del consistorio reiteran su postura neutra acerca de esta concentración y que ni apoyan ni rechazan el encuentro y en caso de que algún edil esté presente será a título personal y no en representación de los partidos de gobierno, Foro y PP.

En esta línea, Monchu García, secretario general del PSOE en Gijón, criticó la postura de los partidos de derecha señalando que “polarizan” y “utilizan” la situación en la ciudad autónoma para sus propios intereses.

Desde diversas asociaciones de la región también se han movilizado para realizar una concentración de respuesta a la que se espera a nivel nacional "por Ceuta y con un claro mensaje racista y fascista". "La solidaridad con Ceuta no puede convertirse en una excusa para señalar, criminalizar y violentar a las personas migrantes. Queremos que se escuche una voz que defienda la convivencia, los Derechos Humanos y el derecho a migrar de forma segura", expresan desde la asociación "Asturias Acoge" que junto a "Late Asturias", "Asturies con Palestina", "Regularización y Derechos Asturies" y "Soldepaz Pachakuti" preparan una respuesta a la misma hora, ocho de la tarde, y en el mismo lugar, plaza Mayor.

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Por el momento no se ha informado acerca de un dispositivo diferente al que ya estaba previsto desde el Ayuntamiento para la concentración por Ceuta.