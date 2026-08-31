Espicha solidaria para una misión quirúrgica en el Congo

La Fundación Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMG) Asturias, ha organizado una espicha solidaria para recaudar fondos para el proyecto de maternidades Nkotoleng, una misión quirúrgica que harán en noviembre en Suka (República Democrática del Congo).

La espicha se celebrará el 12 de septiembre en el restaurante La Montera Picona a las dos de la tarde y el precio establecido para disfrutar de esta comida es de 45 euros. También se va a habilitar una fila cero para recoger donaciones y, además, se subastará un cuadro y otras obras que han donado artistas, para recaudar fondos para esta causa, subasta que se realizará al término de la espicha, entre los asistentes.