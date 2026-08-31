Los "food trucks" triunfan en Las Mestas
Las "gastronetas" despiden el Hípico con muchas colas y una muy buena acogida entre los clientes: "Hay variedad"
enrique pecker
En la despedida del Hípico, las colas se dejaban ver ayer en todas partes y, también, en los "food trucks", que apenas pudieron hacer frente al gentío que se congregó frente a sus puestos especialmente a la hora de comer. Con una dosis de paciencia por parte de vendedores y clientes, todos señalaban que la de esta última jornada de domingo fue una de las más concurridas que se recuerdan.
Algunos ejemplos. Frente a la hamburguesería "La Bombera", una de las "gastronetas" presentes en esta edición, los clientes tuvieron que esperar buenos ratos para que llegase su turno y poder conseguir su bocado. Según Benigno Rodríguez, uno de los cocineros del puesto, ayer en este puesto tuvieron "más trabajo que en ninguno de los días pasados". "Berty´s" y "Tres Nonnas" completaban el elenco de "food trucks", especializados en hamburguesas y focaccias respectivamente. Todos los puestos tenían lista de espera. Pablo Gil, que acudió al Hípico con su familia, hizo cola durante 20 minutos. Su hija, Claudia Gil, señaló que la espera en cualquier caso merecía la pena por la "variedad" de la oferta gastronómica que se veía en los puestos este año.
Las esperas, por lo demás, fueron prueba de que ya es tradición para muchas familias ir a comer al Hípico. Hamburguesas, patatas y perritos calientes fueron las comidas que más se pudieron ver entre las elecciones de los asistentes. Gastón Gill, un argentino que acudía por primera vez al evento gijonés, quedó encantado con el ambiente que presentaba el complejo deportivo. "Seguramente repetiré más años", aseguró.
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