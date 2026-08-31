Gijón Impulsa calienta motores para el próximo desayuno informativo IUTA sobre eficiencia energética y medioambiente

"Energía invisible: almacenando y recuperando calor para edificios del futuro". Bajo ese nombre se ha preparado el próximo desayuno informativo del Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa.

Se trata del cuarto desayuno de esta nueva edición que comenzó en abril de este año y que tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en el Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón. En esta ocasión se dedicará la cita a la ponencia de un proyecto de eficiencia energética y medioambiental, a cargo de Andrés Meana Fernández y Matías Álvarez Rodríguez.

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La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.