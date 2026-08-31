Gijón perdió un 70 por ciento de sus ganaderías de vacuno en 26 años: "Antes casi todo el mundo tenía vacas, pero las caserías se fueron partiendo con las herencias y los hijos no querían este trabajo"

Gijón no es ajeno al problema de relevo generacional en el campo, donde a las nuevas generaciones no les resulta especialmente atractivo el estilo de vida de quienes durante años se dedicaron a criar ganado en la casería familiar, siempre muy pendientes de sus necesidades. Las cifras son elocuentes. En 26 años el concejo de Gijón perdió 816 explotaciones ganaderas, pasando de las 12.795 registradas en 1998 a las 339 que quedaban en 2024, según las últimas estadísticas de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Se trata de un retroceso del 70,65 por ciento.

Durante ese periodo de tiempo, el descenso ha sido continuo en lo que respecta a la ganadería de vacuno. Pero ha sido más acusado en lo relativo al número de explotaciones que al de cabezas de ganado. En esos 26 años se perdieron 6.002 cabezas de ganado, pasando de las 12.795 del año 1998 a las 6.793 de 2024, según el Sadei.

Siendo importante este retroceso, es en términos proporcionales inferior al que se ha observado en el número de ganaderías. Esas 6.002 cabezas de ganado perdidas representan un descenso del 46,90%. Además, a diferencia de lo que ocurrió con el continuo retroceso año a año del número de explotaciones, en el caso del número de reses ha habido años en los que se incrementó respecto al precedente.

Esto significa que en Gijón hay muchas menos explotaciones ganaderas de las que llegó a haber antaño, pero las que aún quedan, tienen un mayor número de reses.

Aún sigue habiendo quien mantiene algunas pocas vacas mientras cotiza a la agraria, a la espera de su jubilación, o para mantener los prados, explican en el sector, pero quienes apuestan por esta actividad económica cuentan con ganaderías más grandes que las que había hace lustros.

La rentabilidad la buscan, fundamentalmente, en la cría de ganado para carne. De las 339 explotaciones que permanecían 2024, la inmensa mayoría, 299 (casi 9 de cada 10), se dedican a la cría y engorde de ganado de carne. Sólo quedaban activas ese año en el concejo de Gijón 19 explotaciones de vacas lecheras. Otras 10 compaginaban tanto vacuno de carne como de producción de leche. Y las once restantes tenían otras circunstancias.

Como botón de muestra de lo que ha ocurrido el agro gijonés está el ejemplo de Santurio. La presidenta de la asociación de vecinos de esta parroquia rural, María José Fernández, cuenta que "se han ido vendiendo fincas, que al ser edificables, se han construido vividas y quienes vienen lo hacen a vivir en chalés, no a trabajar el campo". Añade que hace años todas las caserías grandes de Santurio tenían "doce o catorce vacas", pero ahora sólo quedan dos ganaderías la parroquia, eso sí, con un número bastante mayor de reses, una de carne y otra de leche.

"Antes casi todo el mundo tenía vacas, pero las caserías se fueron partiendo con las herencias y los hijos no querían este trabajo", explica la dirigente vecinal, quien añade que "un trabajo en la ciudad es de ocho de la mañana a tres de la tarde, pero con el ganado no hay ni vacaciones, ni domingos, ni festivos. Es muy esclavo. La gente mayor se fue muriendo y los jóvenes prefirieron otro tipo de ocupación", añade la dirigente vecinal.

El caso de esta parroquia rural no es una excepción Gijón. Por ejemplo, Chelo González, presidenta vecinal de Cenero explica que "teníamos muchas vacas roxas las casas, pero a medida que la gente se fue jubilando, fueron desaparecido las ganaderías". "Ahora sólo quedan cuatro chavales jóvenes que las tienen, con más ganado, naves que construyeron. Pero casas con alguna vaca quedan muy pocas", dice.

Un gremio que estará ausente de Agropec por restricción sanitaria

Tan cerca de la ciudad, el mundo del campo es desconocido para muchos urbanitas, que tienen cada año dos oportunidades de conocerlo de cerca en el recinto ferial Luis Adaro, con la Feria de San Antonio que se celebra en junio, y con la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), cita de septiembre. Este año en ambos eventos no habrá ganado vacuno.

El motivo son las restricciones sanitarias impuestas por el Principado como prevención ante el riesgo de contagio (exclusivamente entre ganado vacuno) de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta a los bóvidos y que con que sólo aparezca un caso en una ganadería obliga a sacrificar a todas las reses de la misma.

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El interés de los gijoneses por el campo queda patente en el hecho de que Agropec, en los tres días en los que se celebra, es la feria más concurrida de Gijón, sólo por detrás de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). El año pasado Agropec recibió 79.882 visitantes, más de 26.000 diarios. Animales de granja y productos de la huerta volverán en esta edición, pero sin las vacas.