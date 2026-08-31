La iglesia de La Asunción acoge mañana el último adiós al traumatólogo gijonés Quico Palacio

La iglesia de La Asunción acogerá este martes a las 18.00 horas el funeral del histórico traumatólogo del Hospital de Cabueñes Francisco Javier Palacio González. El médico gijonés, fallecido este domingo a los 77 años, completó toda su trayectoria laboral en Cabueñes, donde fue "un maestro" para numerosos residentes. Quico Palacio también dejó huella en el Hospital Begoña, donde trabajó durante años.

Quico Palacio deja esposa, María Teresa; dos hijas, Lucía y Teresa, y demás familia. La capilla ardiente se encuentra en el tanatorio de Cabueñes hasta este martes a las 11.30 horas.

Nacido en Gijón en 1948, Palacio decidió dedicarse a la Medicina para continuar los pasos de su padre, Francisco, quien fue el primer jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Cabueñes.

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Tras completar la carrera de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, Francisco Javier Palacio dio comienzo a una fructífera carrera profesional con la que consiguió dejar huella en el principal hospital de su ciudad natal, a la que regresó una vez finalizada su etapa universitaria.