Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

La iglesia de La Asunción acoge mañana el último adiós al traumatólogo gijonés Quico Palacio

La capilla ardiente se encuentra en el tanatorio de Cabueñes hasta este martes a las 11.30 horas

Quico Palacio.

Quico Palacio. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Martínez

La iglesia de La Asunción acogerá este martes a las 18.00 horas el funeral del histórico traumatólogo del Hospital de Cabueñes Francisco Javier Palacio González. El médico gijonés, fallecido este domingo a los 77 años, completó toda su trayectoria laboral en Cabueñes, donde fue "un maestro" para numerosos residentes. Quico Palacio también dejó huella en el Hospital Begoña, donde trabajó durante años.

Quico Palacio deja esposa, María Teresa; dos hijas, Lucía y Teresa, y demás familia. La capilla ardiente se encuentra en el tanatorio de Cabueñes hasta este martes a las 11.30 horas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Nacido en Gijón en 1948, Palacio decidió dedicarse a la Medicina para continuar los pasos de su padre, Francisco, quien fue el primer jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Cabueñes.

Noticias relacionadas

Tras completar la carrera de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, Francisco Javier Palacio dio comienzo a una fructífera carrera profesional con la que consiguió dejar huella en el principal hospital de su ciudad natal, a la que regresó una vez finalizada su etapa universitaria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
  2. Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
  3. Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
  4. Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
  5. El Hípico se vuelca con la Fundación Xana: 'Era una niña de lo más lista', recuerdan sus abuelos
  6. Hablan los vecinos de la barriada de Gijón que fue al Defensor del Pueblo para saber si son suelo público o privado: 'Queremos que el Ayuntamiento hable con nosotros
  7. Fallece a los 65 años Luis Jorge Blanco, gerente de Sidra Roces, en Gijón: 'Estuvo allí hasta el último día
  8. Andrés Fernández, párroco de La Asunción-San Juan XXIII, afronta sus últimos días en Gijón: 'La fe no puede ser un postureo; es una opción de vida

La iglesia de La Asunción acoge mañana el último adiós al traumatólogo gijonés Quico Palacio

La iglesia de La Asunción acoge mañana el último adiós al traumatólogo gijonés Quico Palacio

Ya está convocada la 22º edición de los Premios Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón

Gijón perdió 816 ganaderías en 26 años y ya solo quedan 19 explotaciones de leche: "Se venden fincas pero para hacer chalés, la gente no quiere trabajar en el campo"

Gijón perdió 816 ganaderías en 26 años y ya solo quedan 19 explotaciones de leche: "Se venden fincas pero para hacer chalés, la gente no quiere trabajar en el campo"

Muere en Gijón Quico Palacio, histórico traumatólogo del Hospital de Cabueñes: "Fue un maestro"

Muere en Gijón Quico Palacio, histórico traumatólogo del Hospital de Cabueñes: "Fue un maestro"

Gijón Impulsa calienta motores para el próximo desayuno informativo IUTA sobre eficiencia energética y medioambiente

Gijón Impulsa calienta motores para el próximo desayuno informativo IUTA sobre eficiencia energética y medioambiente

Una despedida dulce para el Mercadín de la Sidra de Gijón: "Ha sido una edición muy participativa y con mucha gente"

Una despedida dulce para el Mercadín de la Sidra de Gijón: "Ha sido una edición muy participativa y con mucha gente"

Los turistas ucranianos

Caso Raja: la justicia no admite atajos

Tracking Pixel Contents