El intercambio de libros de texto de Gijón bate récords de entregas
"Los libros de Educación Secundaria Obligatoria son los más demandados y donados", remarcan desde el Conseyu de la Mocedá
El programa de intercambio de libros de texto que impulsan el Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX) con la Asociación Juvenil Estudiantes Progresistas ha logrado batir récords de entregas este verano. Los organizadores destacan que "en la presente edición se ha manifestado un incremento de los libros depositados por las familias respecto a ediciones anteriores".
Actualmente, el programa se encuentra en su segunda fase, que estará activa durante todo el mes de septiembre en la sede del Conseyu de la Mocedá, ubicada en el número 45 la avenida Constitución. En esta fase, las familias acuden sin necesidad de cita previa, ya sea para intercambiar ejemplares o canjear vales de otras ediciones, para dar comienzo al nuevo curso escolar.
Desde el Conseyu remarcan que "los libros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) son los más demandados y donados". Asimismo, hacen hincapié en que este programa hace frente "al elevado coste de los libros de texto" y apuntan que "el intercambio de libros de texto ha permitido un año más mostrar cómo un modelo de sostenibilidad y reutilización no solamente es beneficioso para el medioambiente, sino también para la economía de muchas familias".
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