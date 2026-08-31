María José Palma, directora de la V Muestra de Cine Lésbico de Gijón: "En sectores muy ultras de España sigue habiendo terapias de conversión"

María José Palma es la directora de la V Muestra de Cine Lésbico de Asturias, el cual arrancó esta tarde en la Escuela de Comercio de Gijón y se prolonga hasta el 4 de septiembre. Con la aclamada coproducción "La petite dernière" como cinta inaugural y la gran novedad de una sección internacional de cortos sujeta a votación popular, Palma hace balance sobre la evolución de este evento en la programación cultural asturiana.

¿Cual es el objetivo del certamen?

Desde la primera muestra quisimos hacer visible una cultura bastante importante hasta ahora invisibilizada. Es decir, mostrar lo que están haciendo mujeres lesbianas. Proyectamos películas y este año por primera vez también cortos, con un festival internacional en el que participan varios países como Nueva Zelanda, Países Bajos, Argentina, Francia y Brasil. Progresivamente nos vamos abriendo, intentando que el cine lésbico se conozca.

¿Cómo incide en la sociedad?

Siempre tenemos un diálogo despuésd e la proyección. Es una forma de dar a conocer esto, de la gente hable. La entrada es para todo el mundo y poco a poco el asunto es más visible. No sé si nuestra aportación es grande o pequeña, pero lo intentamos.

¿El público sigue siendo fiel cinco años después?

Siempre hemos tenido un público fiel. Tenemos todas las sesiones llenas de mujeres y hombres y de quien quiera venir. Esto no está cerrado a nadie. La muestra está asentada en Gijón y eso es importante.

¿Qué criterio siguen para elegir las películas?

Me encargo de la programación. Trato de escoger temas importantes. Este año, por ejemplo, se han ido eliminado en España las prácticas de conversión. Entonces, vamos a poner una pleícula para que se vea el desgarro y los traumas cuando los sectores ultrarreaccionarios intentan eliminar un deseo que, por otra parte, es imposible.

Prosiga.

Otro tema es la relación de las mujeres musulmanas y del Islam con el lesbianismo. También, hablamos de mujeres adultas que han cambiado su orientación sexual como, por ejemplo, "Love me Tender" y las dificultades que entraña a la patria postestad y demás.

¿Qué puede adelantar un poco de las películas seleccionadas?

"La petite dernière" fue Premio Cannes para la protagonista, Nadia Meletti. Estuvo a punto de venir pero desgraciadamente empezó a rodar una película. Está también "Montreal, ma belle", que es sobre la emigración china en Canadá y todo lo que supone para una mujer china en un país extranjero y de cultura tan extraña el descubrir su deseo sexual. En esta película,se habla también de los divorcios y lo complicados que son los maridos con los hijos cuando una señora cambia de identidad sexual. Otro tema de la cinta son las terapias de conversión. Son terribles y ojo, en este país, en la Comunidad de Madrid, que es de donde vengo, aún se hacen en sectores muy ultras.

Y aparte de estas nuevas piezas de cortos, también habéis decidido otorgarle al propio público el protagonismo del mejor corto. ¿Es una demanda de los espectadores por tener un papel más activo en la muestra o por qué se ha decidido esto?

El papel activo lo tienen en el diálogo que se produce después de la proyección de la película, es un diálogo abierto y quien quiera participar, puede hacerlo. Nos pareció que el público tenía que participar en la votación de los cortos y a ver qué nos dicen el jueves. El viernes será el acto de clausura y entregamos un diploma a la directora del corto seleccionado por el público y esperemos que el año que viene podamos dar más que el diploma.

¿Qué tienen los cortos que no entran en los largometrajes?

Son ideas muy concentradas. Hay cortos que duran 4 minutos y otros 12. El más largo, uno francés, dura 26 minutos. Tengo la esperanza de que esté bien y la gente lo va a valorar porque es otro formato. Ver un corto de cuatro minutos aporta una idea diferente.

De cara al futuro, ¿a qué aspiran?

A que dure muchos años y que la gente ya esto lo vea como algo fijo de la primera semana de septiembre. Progresivamente, lo vamos consiguiendo. Creo que es como ir al FICX, que la gente ya lo va teniendo en la cabeza. Es un logro, la verdad. Nunca pensé en llegar a la quinta edición y ya estamos pensando en la sexta.