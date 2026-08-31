Matilde Pilar Angones, vecina de Vega: "Nací en el mejor sitio de Gijón y en un tonel, como buena familia de llagareros"

"Podría decirse que prácticamente nací en un tonel. Mi familia es llagarera desde 1850 y mi vida de niña y joven transcurrió entre pomares, ganadería y huerta". Matilde Pilar Angones, vecina de la parroquia gijonesa de Vega, echa la vista atrás y recuerda una infancia marcada por sus escapadas para jugar con amigos en el pueblo y una juventud llena de planes. "Estudié en la escuela de Vega hasta los 14 años y tras conseguir el graduado escolar marché a Gijón para estudiar mecanografía y contabilidad durante dos años. Además, estudié también corte y confección y aprendí a bordar", cuenta Angones, a quien los estudios no le impidieron disfrutar de las fiestas del pueblo o los bailes de los domingos.

Sin embargo, lejos de lo que cabe esperar, en el caso de Matilde Pilar, sus aficiones empezaron a nacer con el paso del tiempo. "Después de vieya gaitera (ríe). Desde hace 3 años me aficioné a la literatura, y a día de hoy escribo poesía y obras de teatro en el Centro de Jubilados "El Costeru" de La Camocha. Viajamos por toda Asturias a fiestas costumbristas como la de Indianos en Colombres. También voy a clases de memoria, gimnasia...Son muchísimas las actividades que disfruto hoy en día y con salud", presume.

Parroquia de Vega Nombre: Matilde Pilar Angones Edad: 77 años Profesión: jubilada El mejor lugar de la parroquia: la iglesia y su carbayera Lo mejor de vivir en la zona rural: "Todo. Vivo en el mejor sitio de Gijón" En una frase: "De joven quería vivir en un piso pero me alegro de haberme quedado en el pueblo"

Y es que nacer en un sitio "bonito y donde todo tiene su encanto" puede que tenga algo que ver en esa visión tan optimista de la vida. "Tengo el privilegio de vivir en el mejor sitio de Gijón. No lo cambiaría por nada", asegura Angones, quien pasó de desear vivir en un piso pequeño cuando era joven a alegrarse de haber apostado por su pueblo. "Me alegro de haberme quedado aquí, no lo cambiaría por nada del mundo".

A sus 77 años, Matilde Pilar ha sido testigo de cómo ha cambiado la parroquia, una aldea que pasó de no tener servicios básicos a convertirse en una zona urbana y residencial, con todos los servicios que se pueden ofrecer en una ciudad. "Hay colegio, ambulatorio, polideportivo, centro mayores, biblioteca, campos de fútbol y tiro, farmacia, supermercados, comercios...", indica la vecina, quien destaca la iglesia del pueblo y su carbayera como uno de los sitios con más encanto.

Además de sitios con tirón, en el pueblo tampoco puede faltar una oficina de Caja Gijón "La Rural". El banco de toda la vida de Angones. "Trabajo con ellos desde hace 56 años, cuando me casé, pero mi padre era cliente desde que se fundó la Caja. Conocí a muchos trabajadores con los que tuve gran confianza y trato, como Luis, Rafa, Carmina, Jesús el director...y ahora que tenemos sucursal en Vega, estoy encantada con todo el personal", insiste.