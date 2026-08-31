Muere en Gijón Quico Palacio, histórico traumatólogo de Cabueñes

Luto en la sanidad gijonesa. El histórico traumatólogo del Hospital de Cabueñes Francisco Javier Palacio González falleció este domingo a los 77 años. El médico, conocido por todos sus amigos y compañeros como "Quico", estuvo durante toda su trayectoria laboral en el complejo sanitario gijonés, donde se convirtió en "un maestro" para los residentes que pasaban por el servicio. También ejerció durante años en el Hospital Begoña.

Quico Palacio, quien nació en Gijón en 1948, decidió dedicarse a la Medicina para continuar los pasos de su padre, Francisco, quien fue el primer jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Cabueñes.

Tras completar la carrera de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, Francisco Javier Palacio dio comienzo a una fructífera carrera profesional con la que consiguió dejar huella en el principal hospital de su ciudad natal, a la que regresó una vez finalizada su etapa universitaria.

Desde que entró al Hospital de Cabueñes, Palacio fue un profesional destacado y que en todo momento trató de seguir formándose. Para ello, en numerosas ocasiones viajó hasta Barcelona para terminar convirtiéndose en un referente en operaciones de rodilla. Su actividad en el Hospital de Cabueñes empezó a compaginarla con la medicina privada en el Hospital Begoña.

Quico Palacio deja esposa, María Teresa; dos hijas, Lucía y Teresa, y demás familia. Su hija Lucía, la actual jefa del servicio de Dermatología de Cabueñes, recordó este domingo a su padre como "una persona muy cariñosa que siempre buscaba protegernos a quienes formábamos parte de su entorno". "Trabajó mañana y tarde para darnos lo mejor", aseveró Lucía, que añadió que "era un hombre disfrutón y le encantaba jugar al golf".

A nivel profesional, su hija hizo hincapié en que Quico Palacio fue "uno de los grandes maestros de los traumatólogos que trabajan actualmente en Cabueñes". "Muchos de ellos fueron sus residentes y le tenían un cariño enorme", comentó orgullosa su hija Lucía.

Como traumatólogo, Quico Palacio era un profesional al que le encantaba estar en quirófano. "Era un cirujano que no paraba de viajar junto a otros compañeros para conocer las claves de la artroscopia", señaló Lucía Palacio, orgullosa de la cantidad de muestras de cariño que estaban recibiendo. "Tenía su genio, pero era muy cariñoso y todos le querían mucho", apuntó. Gonzalo Acebal, también traumatólogo y conocido del fallecido, guarda el mismo recuerdo. "A veces podía parecer incluso tosco, pero luego fue siempre muy cercano con quienes lo conocieron. Instruyó a muchos compañeros más jóvenes", aseguró.

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Debido a que el fallecimiento de Quico Palacio se produjo este domingo por la tarde, todavía no se ha confirmado dónde y cuándo tendrán lugar su capilla ardiente y la celebración de la palabra en su memoria.