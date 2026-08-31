La obra para cerrar las vías de El Lauredal, lista para empezar

Pese a la polémica, por ahora parece que la intención de Adif de cerrar las vías de El Lauredal para evitar que los vecinos crucen hasta La Calzada por pasos no habilitados sigue adelante. La entidad acaba de formalizar el contrato de la licitación con un acuerdo con la empresa Tecsa y por un importe de 756.050 euros, impuestos incluidos. Salvo cambios, por lo tanto, los trabajos podrán comenzar este mismo año. Los vecinos rechazan que se lleve a cabo este cierre sin que se habilite antes un paso habilitado, a poder ser soterrado y en la misma zona. El grupo municipal socialista hizo la misma petición hace unas semanas.

Adif esgrime la necesidad de realizar este tipo de obras, que se están realizando en otros puntos del país, por cuestiones de seguridad. Y desde hace meses se sabe que la entidad está pendiente de acordar con al Ayuntamiento la posibilidad de crear un convenio de colaboración para crear un paso habilitado en condiciones en la misma zona. Por ahora, sin embargo, no han trascendido avances en este punto.

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El proyecto para cerrar las vías se dio a conocer en febrero, con la publicación del concurso de licitación, y desde entonces los vecinos del entorno reprochan que, sin poder cruzar por esas vías, muchos residentes deben dar "rodeos" para poder moverse por la zona oeste. En concreto, en el entorno se habían creado tres pasos "domésticos", con alfombras viejas y telas, para cruzar desde la calle Manuel Hevia Carriles hasta Camino de Rubín. Tecsa, por su parte, se lleva este contrato, que implicará una obra de unos cuatro meses, tras haberse presentado una oferta económica que rebaja ligeramente el importe que había presupuestado Adif, que se marcaba un tope de 830.000 euros. La entidad licitadora sostiene que "los actos de intrusión que se vienen cometiendo desde hace algunos años, los cuales han provocado diversos accidentes por arrollamiento".