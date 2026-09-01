La Alcaldesa de Gijón se suma a la manifestación de apoyo a Ceuta: "El apoyo del Ayuntamiento es rotundo"

"El Ayuntamiento de Gijón se va a sumar a la concentración en apoyo de Ceuta", expresó con firmeza Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, confirmando la unión del gobierno local para la manifestación prevista en favor de la ciudad autónoma. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado este acto para el miércoles 2 de septiembre a las 20.00 horas en la plaza Mayor en favor de los habitantes de Ceuta y en rechazo a lo que consideran una invasión masiva de inmigrantes.

Desde un primer momento el Partido Popular de Gijón apoyó la concentración, expresando que acudirán todos los ediles del Ayuntamiento. "Demostraremos a Ceuta que tiene el respaldo y la solidaridad de Gijón y de todos y cada uno de los municipios de España”, manifestó el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, que también añadió que “la integridad del territorio nacional, la seguridad en nuestras fronteras que son también las de la Unión Europea y los derechos de los ciudadanos ceutíes son un asunto que nos compete a todos".

A su vez, la Alcaldesa publicó este martes un vídeo en redes sociales señalando que desde Foro también se suman a la concentración y que colgarán la bandera de Ceuta en el balcón del consistorio. "Muchos son los que me han preguntado si en el Ayuntamiento se va a organizar la concentración de apoyo a Ceuta. Por su puesto, la respuesta es sí, este Ayuntamiento se ha adherido a la FEMP", explicó Moriyón.

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El acto, por tanto, cuenta con el apoyo tanto de Foro como del PP y se celebrará a la misma hora y en el mismo lugar que otra concentración en respuesta a esta. Desde diversas asociaciones de la región también se han movilizado por "la solidaridad con Ceuta", pero en rechazo de la xenofobia. "No puede convertirse en una excusa para señalar, criminalizar y violentar a las personas migrantes. Queremos que se escuche una voz que defienda la convivencia, los Derechos Humanos y el derecho a migrar de forma segura", expresan desde la asociación "Asturias Acoge", portavoces de esta manifestación.