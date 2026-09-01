Arrasan con la carpa de las fiestas de Cimavilla, en Gijón, y destrozan las figuras del Descenso del Nalón: "Le quemaron les tetes a una de las imágenes"

"Estuvieron esperando a que nos marcháramos a casa a la una y pico de la madrugada para entrar y hacer destrozos. Reventaron varias de las figuras que nos cedieron del Descenso Folclórico del Nalón y también uno de los baños. Pudo ser grave, porque a una intentaron prenderle fuego". Omar López, presidente de la Comisión de Fiestas de Cimadevilla, explica así los actos vandálicos que sufrió la carpa de las fiestas, en el Cerro, en la madrugada de este martes. Además de los destrozos, los autores dejaron en el lugar las latas de cerveza que allí se estuvieron bebiendo mientras cometían la fechoría.

Entre los destrozos que cometieron, "arrancaron la cabeza a varios muñecos, le quitaron dientes y cuernos al dragón y también intentaron quemarle las tetas a una de las figuras que estaba bailando con un Elvis. Menos mal que llevan un recubrimiento contra el fuego y no prendió el forespán del que está hecha, porque podrían haber provocado un incendio", agrega Omar López

Cuando los organizadores de los festejos del Barrio Alto llegaron en la mañana de este martes para continuar con los preparativos se encontraron el percal. Anoche no había vigilancia en la carpa, aunque la misma ya está contratada para otros días.

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Los destrozos de la figuras que les cedieron del Descenso Folclórico del Nalón, han llevado a los organizadores de las fiestas de Cimadevilla a decidir que este año no van a colocar las carrozas distribuidas por las calles del barrio durante las fiestas, que comienzan el viernes. Quedarán todas en la carpa de la fiesta, donde estarán vigiladas, para evitar nuevos destrozos. De hecho, el año pasado ya se causaron daños a una carroza que habían puesto en la Cuesta del Cholo. Este año el vandalismo ha llegado incluso antes del inicio de los festejos. "¿Para qué vamos a poner carrozas en las calles si las van a reventar?", lamenta el presidente de la Comisión de Festejos.

Boxeo

La decoración se verá sólo en la carpa. En las calles sólo lucirán banderines. Por eso los organizadores han vuelto a convocar un concurso para premiar a quienes engalanen mejor sus ventanas o balconces. Este año también se organizará una exibición de boxeo. El calendario de actividades de las fiestas se conocerá en estos días.