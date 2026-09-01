Camino Escena Norte da protagonismo a Asturias: diez propuestas actuarán en la región y tres compañías asturianas recorrerán el norte del país

Por octava edición consecutiva Escena Norte regresa a Asturias como una de las sedes para el encuentro, intercambio y presentación de arte en la que se mostrarán propuestas de teatro, títeres, danza y artes del movimiento, circo contemporáneo o ilusionismo. Del 20 de septiembre al 15 de noviembre la región acoge diez funciones dentro de un programa que agrupa artistas y compañías de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.

A este calendario de actuaciones se le suma también la programación de FOCO Asturias, en el que se reúnen diversas acciones de promoción del sector escénico asturiano, como territorio protagonista de la edición, y también las actividades de la Habitación Peregrina Pro que del 21 al 23 de septiembre celebra en La Laboral su séptima edición. Este encuentro reúne a compañías, programadores, ayuntamientos, participantes, promotores y dueños de salas y teatros, centrando el enfoque en tres ejes: la coproducción interterritorial, la distribución sectorial y las artes escénicas en espacios no convencionales.

En total participan 18 compañías en lo que denominan el Itinerario Constelaciones. Tres de ellas son asturianas. El Callejón del Gato viajará con "El gato con botas de agua", Premio Oh! al mejor espectáculo para la infancia, a Navarrete (La Rioja), Negreira y Arzúa (Galicia). Luz de Gas Teatro presentará "Dibújame una palabra", Premio Oh! 2026 al mejor espectáculo infantil y a la mejor autoría, en Labastida (Euskadi), Calahorra (La Rioja) y Torrelavega (Cantabria). Por su parte, Saltantes Teatro llevará "La balada del norte" a Lugo y Santiago de Compostela (Galicia) y Reinosa (Cantabria).

Las actuaciones en la región comienzan el 20 de septiembre. En el teatro La Laboral de Gijón, la compañía Violeta y Péndula, presenta "Esto es un poema". En el teatro Filarmónica de Oviedo, el 26 de septiembre Hodei actúa con "3 elementos. Una experiencia mágica inmersiva 360º". En el occidente asturiano, Trueba & Trueba Producciones actúa el 2 de octubre en el teatro Fantasio de Navia con "El último aullido". Camino Escena Norte regresará a Gijón el 21 de octubre, en este caso al Ateneo de La Calzada, para que Teatro O Cubo represente "Vuelo".

En el CAR Tito Bustillo de Ribadesella, el 24 de octubre, Violeta y Péndulo repiten con "Esto es un poema". La última de las funciones en Gijón será el 29 de octubre en el Antiguo Instituto, allí Dinamo Danza lleva "Elektrical Body". El 1 de noviembre, en el auditorio municipal de Grado, Espacio Espiral presenta "Tierras de sombras"; el 6 de noviembre en el centro de cultura Los Canapés de Avilés, El Perro Azul Teatro actúa con "Peter Pan y Wendy"; el 8 de noviembre en el teatro Riera de Villaviciosa, Ningures lleva "Las guardianas, o el nudo del tejedor"; y para cerrar, el 15 de noviembre, en el teatro El Llar de Corvera, Artika Cía. claudica con "Non pasarán".

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Esta programación se compagina con Camino Extendido, un programa que reúne la actividad que rodea al circuito de funciones y amplía el proyecto a través de encuentros, y con el catálogo de espectáculos recomendados que, en el caso de los asturianos, además de los tres que ya forman parte del Itinerario Constelaciones, se suman, "Matadero", de Norbayu Teatro; "Memoria de la nisal", de Adrián Conde, y "Saudade", de La Westia Producciones.