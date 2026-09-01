La CometCon de Gijón contará con una nueva zona de videojuegos arcade y un stand de Nintendo que supera los 100 metros cuadrados: "Va a ser la mejor edición"

Más de 150 actividades, alrededor de 40 creadores de contenido invitados y grandes novedades como una nueva zona de videojuegos en el pabellón del Principado y un stand de Nintendo de más de 100 metros cuadrados. Estos son solo algunos de los atractivos con los que contará la 14.ª edición de la Cometcon, el evento de ocio joven y alternativo que tomará del 4 al 6 de septiembre el recinto ferial Luis Adaro. "Va a ser la mejor edición. La madurez del evento hace que pulamos defectos y mejoremos los contenidos que ofertamos a la ciudad de Gijón", remarcó este martes en la presentación del evento su director, Héctor Lasheras.

La CometCon, que un año más servirá para ponerle "la guinda del pastel" al verano gijonés, ofrecerá a los asistentes en torno a 200 puestos artesanales y comerciales. Uno de sus principales apartados será el "cosplay", el fenómeno cultural global por el que los fans se visten como sus personajes favoritos. La CometCon detstinará una zona dedicada a ello con charlas, mesas redondas, un concurso de "cosplay" para adultos, otro infantil y una pasarela-desfile bajo la batuta de "AskalPlay". En el jurado estarán algunos de los invitados, como ""Red Lily", "Kujalice", "Hiyartist" y "Sai Westwood". En total, la cita repartirá más de 3.000 euros en premios para participantes, incluidos los del concurso de dance covers "Dance Arena" del domingo.

La mayor novedad de esta 14.ª edición será el stand de Nintendo, que contará con más de 100 metros cuadrados. "Para nosotros representa un apoyo de primeras marcas en el sector de los videojuegos, cuyas opciones fáciles son acudir a ferias de Madrid o Barcelona, pero este año han decidido apostar por Gijón y Asturias, algo que nos agrada", desarrolló Lasheras. Otra gran novedad es que, por primera vez, el evento ocupará el pabellón del Principado de Asturias. "Nos va a permitir crear toda una zona nueva de videojuegos arcada, en la que estarán desde las máquinas de los años 80 de los bares hasta equipos de realidad virtual cooperativa, así como coches teledirigidos con una vuelta tecnológica. Al final, con este pabellón sumamos 2.000 metros cuadrados más a la programación y a las actividades", aseveró el director de la Cometcon.

En cuanto a los invitados, la cita contará con creadores de contenido como "Míster Jägger". También estarán otros invitados, como ""Rimembahdashit", "El Quinto Emperador", "Jon Samaniego", "Otak Coach", Blanca Fernández Quintana, "Cocina con Xino", "Hiyartist", "Djoseppe10", "Thelema Therion", "San Pito Pato", "Sai Westwood", Tomás Castellanos, "Hane", "Daruma Tuerto", "Kujalice", "Konata", "Mhyne", y "Askal".

Crítica al peaje del Huerna

El horario de la CometCon será de 12.00 a 22.00 horas el viernes y el sábado, y de 12.00 a 20.00 horas el domingo. En las últimas ediciones, esta cita ha rozado los 25.000 asistentes.

En la presentación del evento, Héctor Lasheras lamentó que el peaje del Huerna conlleva que quienes acuden o participan se gastan "7.000 u 8.000 euros extra en total". "Es un impuesto añadido a la ciudadanía de Asturias y a los organizadores del evento. Quiero aprovechar la ocasión y lanzar ese mensaje de que todas las fuerzas políticas, toda la sociedad civil, aproveche y consigamos salvar este escollo que a nivel económico es un lastre", criticó Lasheras.

El director del evento estuvo acompañado por el edil de Festejos y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, y por el director de Acción Cultural y Política Llingüística del Principado, Antón García. "Esta cita sitúa a nuestra ciudad como epicentro de la cultura y del ocio alternativo durante estos días", remarcó Martínez Salvador. Por su parte, García felicitó a los organizadores por lograr que "la CometCon se vaya consolidando a nivel nacional".