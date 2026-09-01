Las escuelinas de Gijón arrancan el curso con dos cambios en la dirección

El inicio del curso escolar de las escuelinas de Gijón, previsto para este 9 de septiembre, llegará de la mano de nuevos cambios en la dirección de los centros. Hasta dos escuelas de educación infantil tendrán nuevo mando de cara a este año. Por un lado, la escuela municipal Eusebio Miranda, de la calle Casimiro Velasco, renovó a su directora con una trabajadora nueva que estará coordinando el centro.

Por el otro, la principal sorpresa llega en la escuelina Los Nuberinos, nueva de este curso lectivo, y que tenía prevista estar bajo la dirección de una trabajadora que el pasado junio informó a la Consejería de Educación que no asumiría el puesto. En su lugar, se ha decidido trasladar el encargo a la misma directora que ejerce en Los Rebusquinos de Montevil.

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Los Nuberinos es una de las escuelinas que pertenecen a la nueva red del Principado y que el pasado mayo recibió una oleada de solicitudes, hasta 123. El centro, situado en el Colegio Asturias del Polígono de Pumarín, tan solo pudo admitir a 18 alumnos debido a su capacidad y se espera que sean los que empiecen el miércoles que viene en el nuevo curso.