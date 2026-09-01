Las escuelinas de Gijón arrancan el curso con dos cambios en la dirección
El nuevo centro de la red del Principado, Los Nuberinos, estará gestionado por la misma directora que Los Rebusquinos de Montevil
La Eusebio Miranda también modificó a su directora
El inicio del curso escolar de las escuelinas de Gijón, previsto para este 9 de septiembre, llegará de la mano de nuevos cambios en la dirección de los centros. Hasta dos escuelas de educación infantil tendrán nuevo mando de cara a este año. Por un lado, la escuela municipal Eusebio Miranda, de la calle Casimiro Velasco, renovó a su directora con una trabajadora nueva que estará coordinando el centro.
Por el otro, la principal sorpresa llega en la escuelina Los Nuberinos, nueva de este curso lectivo, y que tenía prevista estar bajo la dirección de una trabajadora que el pasado junio informó a la Consejería de Educación que no asumiría el puesto. En su lugar, se ha decidido trasladar el encargo a la misma directora que ejerce en Los Rebusquinos de Montevil.
Los Nuberinos es una de las escuelinas que pertenecen a la nueva red del Principado y que el pasado mayo recibió una oleada de solicitudes, hasta 123. El centro, situado en el Colegio Asturias del Polígono de Pumarín, tan solo pudo admitir a 18 alumnos debido a su capacidad y se espera que sean los que empiecen el miércoles que viene en el nuevo curso.
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