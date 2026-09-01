Gijón despide en una abarrotada iglesia de La Asunción al "querido" traumatólogo Quico Palacio: "Era muy trabajador y cariñoso"

Una iglesia de La Asunción a rebosar despidió este martes al histórico traumatólogo gijonés Francisco Javier Palacio González, conocido como "Quico" Palacio, fallecido este domingo a los 77 años. Familiares, amigos y excompañeros se reunieron en un funeral que ofició el párroco Andrés Fernández, y en el que se recordó a este médico gijonés como una persona "trabajadora y cariñosa".

Después de que sus familiares recibieran el cariño de muchas personas en la capilla ardiente del tanatorio de Cabueñes, la iglesia de La Asunción se llenó esta tarde para darle el último adiós a Quico Palacio, hijo de Francisco Palacio, quien fue el primer jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Cabueñes.

Nacido en Gijón en 1948, Quico Palacio decidió dedicarse a la Medicina y terminó la carrera en la Universidad de Santiago de Compostela. Tras completar su etapa universitaria, este gijonés regresó a su ciudad natal y empezó una carrera fructífera que le llevó a convertirse en un referente para sus compañeros, así como para los residentes que pasaban por el servicio. "Todos le querían mucho, era un maestro para ellos", comentaron sus allegados.

Durante toda su trayectoria, en la que compaginó sus tareas en Cabueñes con años de profesional en el Hospital Begoña, Palacio destacó como un referente en operaciones de rodilla. Para conocer las claves de las artroscopias y continuar creciendo se desplazó en numerosas ocasiones hasta Barcelona.

Quico Palacio deja esposa, María Teresa Aller; dos hijas, Lucía y Teresa, y demás familia. Lucía ha seguido los pasos de su padre y abuelo, y también se dedica a la Medicina. En su caso, esta gijonesa es la actual jefa del servicio de Dermatología de Cabueñes.

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Todos sus familiares recibieron una larga ristra de abrazos y muestras de cariño este martes en La Asunción, que acogió a las 18.00 horas un funeral cargado de emoción y solemnidad. Sus restos mortales se incineraron en el tanatorio de Cabueñes en la intimidad familiar.