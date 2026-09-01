Gijón refuerza su plantilla de funcionarios municipales con nuevas técnicas de educación infantil y bomberos
El nuevo personal tomó hoy posesión
Refuerzos en la plantilla del Ayuntamiento de Gijón. El Consistorio anunció la contratación de 25 nuevos funcionarios entre técnicas de educación infantil y personal para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, es decir, los bomberos.
Por un lado, se incorporan 21 técnicas de educación infantil con contrato laboral fijo para las escuelas de Educación Infantil de cero a tres años, es decir, las escuelinas. Dichas escuelinas, que contarán con este refuerzo, son las que forman parte de la red municipal.
Asimismo, se suman cuatro bomberos como funcionarios de carrera para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
Además, por otro lado, desde el Ayuntamiento se comunica que se suman 21 auxiliares de servicio como funcionarios en prácticas. Lo hacen una vez que han superado el proceso de selección. Dichos funcionarios en prácticas pasarán a ser de carrera una vez que superen el periodo de prácticas.
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