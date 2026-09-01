José Ramón Tuero anuncia su candidatura a las primarias del PSOE de Gijón: "Esta ciudad necesita menos despachos y más calle"

Ya lo ha hecho oficial. El concejal gijonés José Ramón Tuero, que llevaba tiempo contactando con militantes del PSOE recabando apoyos para presentarse a las primarias del partido a la Alcaldía, anunció este martes que da el paso. Lo hizo tras comunicarlo en el seno de la comisión ejecutiva del PSOE de Gijón, de la que forma parte, y que esta tarde celebró una reunión ordinaria en la que, entre otros asuntos, se trató sobre la convocatoria de primarias. "Esta ciudad necesita menos despachos y más calle", apuntó el concejal al anunciar su candidatura.

El plazo para presentar las precandidaturas a las primarias se abre este viernes y ya hay tres afiliados que han anunciado que van a lanzarse. Primero lo hizo la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, en una asamblea de afiliados. Luego la mayoría de la Comisión Ejecutiva dio su respaldo a la viceconsejera de turismo del Principado y portavoz de la ejecutiva local del PSOE, Lara Martínez, que es la candidata oficial. Ahora da el paso José Ramón Tuero. Está pendiente de pronunciarse sobre si se lanza a la arena o no el exconcejal y miembro de la ejecutiva de la FSA, Alberto Ferrao.

Tras concluir la reunión de la Comisión Ejecutiva, Tuero divulgó un video en el que explica que da el paso y los motivos. "Al fin, uno de septiembre, hoy comienza el proceso de primarias, y como todos os imaginabais, hoy confirmo mi decisión de postularme como candidato a la Alcaldía de Gijón", señala en el mismo.

Lara Martínez, llegando a la sede del PSOE de Gijón, para participar en la reunión de su Comisión Ejecutiva. / Juan Plaza / LNE

"Soy un hombre pertinaz", añade el concejal gijonés, ya en clave de campaña interna, añadiendo que "lo soy porque estoy convencido de lo que necesita esta ciudad: menos despachos y más calle. Menos promesas y más insistencia para conseguir las muchas cosas que Gijón aún tiene pendientes".

En ese sentido, el integrante de la ejecutiva del PSOE añade que "doy este paso al frente, porque es precisamente ahí, en la calle, donde me habéis animado, militantes, vecinos, vecinas" de distintos barrios y parroquias rurales de Gijón. Tuero apunta también que durante años ha ido "tejiendo redes de colaboración y confianza".

Al anunciar su participación en las primarias, el concejal resalta que "creo en las primarias como un mecanismo de democracia interna, de participación y de transparencia". Además, apunta que apuesta por un estilo de gobierno "desde la cercanía, no de la imposición", remarca su apuesta por lo público y concluye pidiendo el apoyo a los militantes del PSOE "para construir juntos un proyecto progresista, comprometido y que vuelva a poner el bienestar de las personas por encima de los intereses de unos pocos", insistiendo en que con él como candidato, "juntos podremos recuperar la Alcaldía".

Pese a formar parte de la Ejecutiva del PSOE de Gijón, Tuero competirá por llevar el estandarte socialista en las próximas elecciones municipales con la candidata respaldada por la mayoría de ese órgano. De hecho, el concejal se ha mostrado muy crítico con el hecho de que la ejecutiva respalde a una candidata. Algo a lo que se respondió el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, indicando que la ejecutiva local siempre se posicionó en los distintos procesos de primarias.

En la reunión de esta tarde, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Gijón, de la comunicación que ya formalizó la dirección política del partido a Ferraz, indicándoles que se optaba por celebrar las primarias en el mes de septiembre, dentro de las alternativas de fechas prefijadas por la dirección federal.

Calendario

Los tres candidatos que ya han anunciado que darán el paso, y otro más en el caso de que haga lo propio Ferrao, tendrán que formalizar sus precandidaturas entre el 4 y el 7 de septiembre.

La primera criba llegará a continuación, dado que los precandidatos sólo podrán llegar a las urnas si previamente presentan el aval de entre un 15% y un 20% de los afiliados al corriente de pago. Con unos 1.300 afiliados en el PSOE gijonés, eso supone obtener algo menos de 200 avales únicos, ya que si un afiliado avala a más de un candidato, ese doble aval se anulará.

La recogida de avales se hará entre el 9 y el 16 de septiembre. Los precandidatos que logren pasar el corte, podrán hacer campaña entre el 17 y el 25 de septiembre, para lo que el partido pondrá medios a su disposición.

Las votaciones, en una primera vuelta serán el día 26. En el caso de que hubiera más de dos candidatos que lograran los avales y ninguno lograra más del 50% de los votos en esa primera vuelta, quedarían emplazados para una segunda votación los dos candidatos con más apoyos. Esa votación, de ser necesario llegar a ella, tendría lugar el 3 de octubre, tras un segundo periodo para hacer campaña entre la militancia entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.