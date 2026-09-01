La manifestación contra el racismo por la situación de Ceuta que se celebra en Gijón cambia de ubicación "por seguridad ante las amenazas"

El conflicto por la coincidencia de las dos manifestaciones enfrentadas por la situación de Ceuta, convocadas para el mismo lugar y a la misma hora se ha resuelto, sobre el papel, con el cambio de ubicación de una de ellas. Ambas serán este miércoles 2 a las ocho de la tarde y, en un principio, iban a coincidir en la plaza Mayor. Sin embargo, desde las agrupaciones que han convocado la concentración en rechazo al racismo anunciaron un cambio de ubicación "por seguridad, responsabilidad colectiva y ante las amenazas recibidas", trasladándola a la próxima plaza del Marqués, a escasos metros.

Desde la asociación Asturias Acoge, portavoces de este acto, señalan que la situación que se está viviendo en Ceuta "se está utilizando para alimentar discursos racistas y xenófobos" y ante eso pretenden salir a la calle "para defender los derechos humanos y recordar que detrás de las cifras y los discursos, hay personas". Las asociaciones participantes han denunciado que desde que informaron de su concentración, en respuesta a la ya prevista en la plaza del consistorio, han recibido acoso y comentarios amenazantes. "Queremos contrarrestar la desinformación de estos días, frente a eso: organización, solidaridad y convivencia para no dejar el espacio público a discursos que ya deberían de estar superados", añaden.

Delegación del Gobierno de Asturias recibió la notificación de esta manifestación en contra del racismo y en favor de los derechos humanos este mismo martes y con la actualización sobre su nueva localización. También contaban con la comunicación del Ayuntamiento de Gijón informando de que se llevaría a cabo una concentración de apoyo a Ceuta y sus ciudadanos convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De todo esto se ha dado traslado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad de ambos encuentros y que no desemboque en altercados entre participantes.

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se sumó al apoyo a Ceuta y confirmó que estará presente junto al resto de ediles. "Demostraremos a Ceuta que tiene el respaldo y la solidaridad de Gijón y de todos y cada uno de los municipios de España”, expresaba la regidora en un vídeo difundido por redes sociales. También comentó que se colgará del balcón del ayuntamiento la bandera de Ceuta y que Foro mostrará "un respaldo rotundo".

Desde el Partido Popular también expresaron a través de su presidente local, Andrés Ruiz, que se sumarán al acto todos los concejales. "Demostraremos a Ceuta que tiene el respaldo y la solidaridad de Gijón y de todos y cada uno de los municipios de España”, expresó Ruiz.

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Durante el fin de semana desde el PSOE rechazaron "la utilización partidista y electoral de una crisis humanitaria" como la que se está viviendo en Ceuta. "Mostramos todo nuestro apoyo ante una situación indeseada, pero no se puede buscar la confrontación sin aportar soluciones", resaltaba Monchu García, secretario general del grupo municipal socialista que no secundará la concentración organizada por la FEMP.