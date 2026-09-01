La presencia de ratas en diferentes barrios de Gijón indigna a los vecinos: "Son enormes, parecen ratones"

"Son bastante grandes, parecen conejos". Con estas palabras definen los líderes vecinales de distintos barrios de Gijón las ratas que en los últimos meses han empezado a proliferar por sus calles, plazas y parques. Estos presidentes vecinales coinciden a la hora de señalar que este verano, "con las altas temperaturas y los problemas de malos olores en contenedores, la presencia de estos roedores ha proliferado". Por su parte, el edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, defiende que "nunca se había dedicado tanto esfuerzo presupuestario y de personal en tareas de desratización como en los dos últimos años", destacando que de enero a julio de 2026 se han llevado a cabo 2.628 intervenciones contra ratas, con la instalación de 2.721 kilos de rodenticida.

Una rata muerta en los alrededores de la playa del Arbeyal. / LNE

Ante el hallazgo por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de mutaciones genéticas en las especies de roedores que habitan las ciudades, las cuales tienen tendencia a adquirir resistencia al consumo de raticidas convencionales, las ciudades se han visto obligadas a adaptar sus técnicas de control de plagas con mayor velocidad. Por ello, desde Emulsa han impulsado una inversión de 67.200 euros más IVA en un contrato de suministro de nuevos tipos de rodenticidas durante dos años.

Por el momento, pese al esfuerzo y a la inversión del Ayuntamiento, diferentes barrios de la ciudad están sufriendo problemas de presencia de ratas desde finales de primavera. "Al agudizarse los malos olores en contenedores y los excesos de basura se empiezan a ver bastantes. Es un problema de salubridad y la gente está preocupada", comenta Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada.

Exceso de basura en la calle Colombia, en La Calzada. / LNE

En esa misma línea se pronuncian los presidentes de las asociaciones de "La Serena", en El Llano, y de Jove, Arancha Sánchez y José Ramón Fernández, respectivamente, que subrayan que "son roedores bastante grandes". Por su parte, el presidente de los vecinos de El Polígono y líder de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, Manuel Cañete, asevera que "es un tema preocupante y merece una reflexión porque cada vez se ven más".

En El Coto, Christian Guisado incide en que "la presencia de ratas en este barrio surge, principalmente, por la cantidad de solares abandonados que hay". "Deberían obligarles a sus dueños a que los tuvieran en condiciones óptimas", remarca Guisado, que añade que en las inmediaciones de las Casas Baratas "se están empezando a ver cucarachas". "Pedimos que se analice, se haga un seguimiento y pongan remedio a estas cosas antes de que vayan a más", zanja.

En otros barrios como Moreda o Ceares hacen hincapié en la falta de conciencia ciudadana. "Mucha gente le echa de comer a los patos y esa comida termina siendo para ratas", comenta Charo Blanco, líder vecinal de Moreda. Precisamente, en Ceares han sufrido recientemente un caso de plaga de ratas a raíz de que un vecino empezara a alimentar a estos roedores. "Ese fue el origen y ahora están apareciendo en calles y edificios públicos. Convendría llevar a cabo más acciones de desratización", argumenta Víctor Díaz, presidente de "Esto ye Ciares".

Al recibir incidencias de este tipo, desde Emulsa analizan la causa y tratan de aislar el foco, si es posible, "y en su defecto se actúa mediante aplicación de rodenticida, en los registros de alcantarillado o en el interior de portacebos", expresa Rodrigo Pintueles.

Más allá de los datos de este año, el concejal de Medio Ambiente recuerda que en 2025 realizaron 4.869 intervenciones de desratización en cerca de un millar de calles y espacios públicos de la ciudad. Esas cifras supusieron un 75% más que en 2024, que se cerró con 2.756 intervenciones. Actualmente, el objetivo de Medio Ambiente y Emulsa es "rotar biocidas y evitar resistencias para garantizar que las campañas de control de roedores sigan siendo efectivas". Para ello cuentan con tres tipos de productos que, aseguran, "hasta ahora han mostrado resultados satisfactorios en la ciudad".

Consecuencias de tirar comida por el retrete

Esos productos son, por un lado, los bloques de cebo parafinado que se cuelgan de las alcantarillas. También están utilizando cebo fresco y, por último, un cereal en grano embolsado. A través de esas tareas se intenta que las ratas no salgan a la calle, pero en ocasiones logran hacerlo.

Pintueles indica que los conductos de saneamiento se han convertido "en el hábitat adoptado por las especies de roedores que existen en las ciudades", donde "se encuentran protegidas, disponen de agua y alimento y el entorno facilita la reproducción de las diferentes camadas que pueden llegar a tener a lo largo del año".

En ese sentido, Pintueles reivindica que "las ratas se suelen alimentar en las cloacas de la comida que tiramos por el retrete", por lo que desde la Concejalía de Medio Ambiente "se insta a la ciudadanía a acabar con esta práctica".