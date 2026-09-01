Raja reclama a la dirección federal del PSOE poder asistir a la ejecutiva local de Gijón y opinar sobre las primarias

El exconcejal y exsecretario de ideas y programas de la Agrupación Socialista de Gijón, Iván Álvarez Raja, remitió ayer lunes un burofax a la secretaria de organización del PSOE a nivel federal, Rebeca Torró, reclamándole que el partido resuelva ya la denuncia interna presentada contra él por supuesto acoso sexual. Busca así que se levante su suspensión cautelar de militancia, para poder acudir hoy martes, tal como indica en el burofax, a la reunión de la comisión ejecutiva local del PSOE de Gijón, para dar su opinión sobre el proceso de primarias para elegir al candidato o candidata a la Alcaldía. También quiere que se resuelva a tiempo para poder participar en las primarias, que formalmente comienzan el viernes con la apertura de plazo para presentar precandidaturas.

Raja señala que después de seis meses de tramitación del expediente abierto contra él, están "ampliamente rebasados los plazos del protocolo contra el acoso sexual" del partido. Así las cosas y ante la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Gijón convocada para esta tarde, comisión "de la que formo parte por decisión soberana de la asamblea de marzo de 2025, y a la que deseo asistir" para dar su opinión sobre los asuntos que se van a tratar, incluidas las primarias.

Entre otras cuestiones, Raja quiere manifestar su posición sobre "el análisis de la situación política" recordando su amplia experiencia política y la organización de las primarias a las que se postularán "cuatro o cinco candidatos", además de preguntar los motivos de la baja de algún militante, por otros asuntos internos que figuran en el orden del día y por decisiones de la ejecutiva local sobre él y sobre las primarias con las que es crítico.

En el burofax, Iván Álvarez Raja requiere al PSOE federal "para que de manera inmediata concluyan, después de más de 6 meses, el informe del comité frente al acoso y resuelvan el expediente informativo incoado recuperando todos mis derechos tras 33 años de militancia en el partido" y que lo hagan a tiempo para que pueda acudir a la reunión de la comisión ejecutiva de hoy martes y antes del inicio del proceso de primarias el día 4.

El militante suspendido cautelarmente no se queda en la petición, sino que avisa al PSOE de que su siguiente paso, de no atenderla, será acudir a los tribunales de Justicia y al Defensor del Pueblo. De esa forma espera obtener "una tutela judicial efectiva, sin ningún tipo de indefensión, mediante un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías procesales, partiendo de la presunción de inocencia y con el objetivo de recuperar mi derecho al honor", además de reclamar su derecho a la participación política.

Acusación

Además, Iván Álvarez Raja también requiere al PSOE el acceso íntegro al expediente contra él, "con especial detalle de la persona que me ha denunciado por cuanto estimo que ha incurrido en falso testimonio, difamación y calumnias, con el agravante de su publicidad, que suponen graves ilícitos penales", considerando que en caso de que el partido no le facilite la identidad de la denunciante "estaría encubriendo a una presunta delincuente" y añadiendo que prevé acudir a los tribunales "tanto para aclarar lo acontecido como para resarcirme de los graves daños y perjuicios que esa persona hasta ahora anónima me ha causado".