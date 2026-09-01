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Si tienes un proyecto innovador y quieres darle un empujón estas son la ayudas a las que puedes optar gracias a Gijón Impulsa

Las empresas, personas emprendedoras y empresas podrán presentar sus solicitudes hasta el 20 de septiembre

Las líneas de Aceleración de Proyectos, Innovación Abierta y Consolidación y Crecimiento Empresarial cuentan con una dotación conjunta de 930.000 euros

Ayudas de Gijón Impulsa

Ayudas de Gijón Impulsa

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L. L.

Gijón Impulsa abre hoy, 1 de septiembre, el segundo plazo de solicitud de tres de las principales líneas de subvenciones dirigidas a impulsar el emprendimiento, la innovación y el crecimiento del tejido empresarial del municipio. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 20 de septiembre.

Estas ayudas, de carácter no reembolsable, tienen como objetivo favorecer la puesta en marcha y consolidación de iniciativas empresariales, impulsar proyectos innovadores y apoyar a las empresas gijonesas en sus procesos de crecimiento y transformación.

La convocatoria pone el foco especialmente en aquellas actividades con mayores posibilidades de crecimiento y generación de empleo y que contribuyan a avanzar en las áreas de especialización de la ciudad: Vida Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo, además de otros sectores estratégicos del municipio.

La vicealcaldesa de Gijón/Xixón, y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega destacó que estas líneas de apoyo permiten "acompañar a las empresas y a las personas emprendedoras en distintas etapas, desde el desarrollo de una nueva iniciativa hasta su consolidación y crecimiento".

"Queremos que Gijón siga siendo una ciudad donde emprender, innovar y hacer crecer una empresa sea posible, y para ello es fundamental poner a disposición del tejido empresarial recursos y herramientas que respondan a sus necesidades", añade.

LÍNEA I: ACELERACIÓN DE PROYECTOS

Esta línea está destinada a financiar la generación de iniciativas empresariales innovadoras en las áreas de especialización del municipio, especialmente aquellas con altas expectativas de crecimiento y generación de empleo.

La ayuda máxima es de 6.000 euros, en dos fases de 3.000 euros cada una.

En el caso de personas físicas:

De 60 a 80 puntos: ayuda de 4.000 euros.

De 81 a 100 puntos: ayuda de 6.000 euros.

En el caso de empresarios y empresarias individuales y empresas:

De 60 a 80 puntos: ayuda de 2.000 euros.

De 81 a 100 puntos: ayuda de 3.000 euros.

Plazo de solicitud: del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 90.000 euros.

LÍNEA II: INNOVACIÓN ABIERTA

La Línea de Innovación Abierta tiene como finalidad impulsar proyectos de innovación en colaboración entre pequeñas empresas y empresas tractoras, mediante el planteamiento de retos y el desarrollo de soluciones innovadoras.

La línea presta especial atención a los proyectos vinculados a las áreas de especialización y sectores estratégicos del municipio.

La ayuda máxima asciende a 34.000 euros.

La intensidad de la ayuda dependerá de la puntuación obtenida:

De 60 a 79 puntos: hasta el 75 % del presupuesto elegible.

De 80 a 100 puntos: hasta el 80 % del presupuesto elegible.

En el caso de proyectos presentados por personas autónomas y micropymes, la intensidad de la ayuda se incrementará en un 5 %.

Plazo de solicitud: del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 640.000 euros.

LÍNEA III: CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Esta línea tiene como objetivo proporcionar apoyo financiero a las empresas para la elaboración de planes de consolidación y crecimiento, así como para abordar las primeras etapas de su implementación.

La intensidad de la ayuda será de hasta el 80 % del gasto elegible, con una cuantía máxima de 18.000 euros.

Plazo de solicitud: del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Crédito presupuestario: 200.000 euros.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Por su parte, la línea de Diversificación de Mercados abrirá su segundo plazo del 1 al 20 de octubre de 2026.

Estas ayudas están dirigidas a empresas del municipio de Gijón/Xixón que participen como expositoras, con stand propio, o como visitantes en ferias comerciales, congresos y otros encuentros o eventos especializados de carácter internacional.

La información detallada de las convocatorias, requisitos y documentación necesaria puede consultarse a través de los canales de Gijón Impulsa.

Asimismo, la jornada técnica de presentación celebrada durante el primer trimestre del año está disponible en el canal de YouTube de INNOGIJÓN y puede consultarse como apoyo para resolver las dudas relacionadas con las líneas de ayudas.

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Para cualquier consulta, las empresas pueden dirigirse al teléfono 984 84 71 00 o al correo electrónico empresas@gijon.es.

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