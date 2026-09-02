La bandera de Ceuta ya luce en el Ayuntamiento de Gijón a horas de la manifestación de apoyo a la ciudad autónoma
La plaza Mayor acoge a las 20.00 horas una concentración para respaldar al pueblo ceutí
A la misma hora, en el Marqués, habrá otra protesta, en este caso contra el racismo
El apoyo del gobierno local a Ceuta, visible en la Casa Consistorial. La bandera de la ciudad autónoma ondea desde la mañana de este miércoles en el balcón del Ayuntamiento de Gijón, en la antesala de la manifestación convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo al pueblo ceutí y en rechazo a lo que consideran una invasión masiva de inmigrantes. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, ya confirmó que desde el equipo de gobierno se secundará este protesta. El acto, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza Mayor, cuenta con el respaldo tanto de Foro como de PP.
La manifestación coincidirá en hora, pero no en ubicación finalmente, con la otra convocada, en este caso en rechazo al racismo. Desde las agrupaciones que impulsan este encuentro —que será en la plaza del Marqués— anunciaron este cambio de emplazamiento "por seguridad, responsabilidad colectiva y ante las amenazas recibidas". Desde la asociación Asturias Acoge resaltaron que la situación que atraviesa Ceuta "se está utilizando para alimentar discursos racistas y xenófobos" y ante eso pretenden salir a la calle "para defender los derechos humanos y recordar que detrás de las cifras y los discursos, hay personas".
Delegación del Gobierno de Asturias recibió la notificación de ambas manifestaciones y ya ha dado traslado a las autoridades en aras de evitar potenciales disturbios. Carmen Moriyón expresó en un vídeo difundido por redes sociales que existe un apoyo "rotundo" por parte municipal a Ceuta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
- Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
- El Hípico se vuelca con la Fundación Xana: 'Era una niña de lo más lista', recuerdan sus abuelos
- Hablan los vecinos de la barriada de Gijón que fue al Defensor del Pueblo para saber si son suelo público o privado: 'Queremos que el Ayuntamiento hable con nosotros
- Arrasan con la carpa de las fiestas de Cimavilla, en Gijón, y destrozan las figuras del Descenso del Nalón: 'Le quemaron les tetes a una de las imágenes
- Fallece a los 65 años Luis Jorge Blanco, gerente de Sidra Roces, en Gijón: 'Estuvo allí hasta el último día