La bandera de Ceuta ya luce en el Ayuntamiento de Gijón a horas de la manifestación de apoyo a la ciudad autónoma

El apoyo del gobierno local a Ceuta, visible en la Casa Consistorial. La bandera de la ciudad autónoma ondea desde la mañana de este miércoles en el balcón del Ayuntamiento de Gijón, en la antesala de la manifestación convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo al pueblo ceutí y en rechazo a lo que consideran una invasión masiva de inmigrantes. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, ya confirmó que desde el equipo de gobierno se secundará este protesta. El acto, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza Mayor, cuenta con el respaldo tanto de Foro como de PP.

La manifestación coincidirá en hora, pero no en ubicación finalmente, con la otra convocada, en este caso en rechazo al racismo. Desde las agrupaciones que impulsan este encuentro —que será en la plaza del Marqués— anunciaron este cambio de emplazamiento "por seguridad, responsabilidad colectiva y ante las amenazas recibidas". Desde la asociación Asturias Acoge resaltaron que la situación que atraviesa Ceuta "se está utilizando para alimentar discursos racistas y xenófobos" y ante eso pretenden salir a la calle "para defender los derechos humanos y recordar que detrás de las cifras y los discursos, hay personas".

Delegación del Gobierno de Asturias recibió la notificación de ambas manifestaciones y ya ha dado traslado a las autoridades en aras de evitar potenciales disturbios. Carmen Moriyón expresó en un vídeo difundido por redes sociales que existe un apoyo "rotundo" por parte municipal a Ceuta.