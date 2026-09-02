La Camocha, en Gijón, vibrará este fin de semana con sus fiestas de La Santina: un cambio de ubicación, la gran novedad

La Camocha vibrará del 4 al 8 de septiembre con sus fiestas de La Santina. El programa abarca desde actuaciones musicales a concursos, actividades para los más pequeños o comidas populares, si bien la principal novedad será la ubicación de la celebración. La carpa estará en la avenida de la Camocha, cuando en años anteriores se colocaba entre las calles de Picadores y Carboneras. El motivo obedece a que la carpa no cumple la normativa respecto a la distancia de seguridad con los edificios.

La folixa arrancará el viernes a las 17.00 horas con la charanga "Los Tardones". Habrá posteriormente fiesta de la espuma, concurso de parchís, concierto de Ángel Rodríguez... El discurso de apertura correrá a cargo de la Vocalía de Festejos y será a las 20.00 horas. De noche, verbena con el DJ "Vas Bailar". El sábado habrá sesión vermú, torneo de bolos, yincana, cena vecinal prevista a las 21.30 horas... La "Orquesta Caramelo" actuará a las 23.00 horas.

Para el domingo quedan, entre otras cosas, un carnaval de verano para niños, un concurso de tortillas, la actuación del grupo "Look Out" o de "Pamela y Agustín". El lunes contempla baile flamenco, exhibición de zumba o actuación de la orquesta "Casting" a las 22.00 horas. Los organizadores, además, animan a los asistentes a disfrutar de una noche de disfraces basada en la película "Grease". A medianoche, lanzamiento de globos fluorescentes y biodegradables "que no afectan al medioambiente".

El martes 8 de septiembre será el día grande de la fiesta. Comenzará con alborada y a mediodía habrá una misa en honor a la Virgen de Covadonga, precedida de una procesión y del tradicional homenaje al minero en el parque Primero de Mayo. Posteriormente habrá baile regional, sesión vermú con Mercedes Ben Salah, paellada... La agenda festiva en La Camocha está bien nutrida para unas fechas en las que los vecinos deberán adaptarse al nuevo emplazamiento.