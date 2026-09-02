Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: "Esto no va de partidos"

La plaza Mayor de Gijón se quedó pequeña para la avalancha de personas que se volcó con Ceuta. Cerca de 6.000 asistentes colmaron el acto de apoyo a la ciudad autónoma con banderas de España, enseñas de Ceuta, pancartas de apoyo y también proclamas y mensajes en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. El punto emotivo se lo llevó, precisamente, una ceutí afincada en Gijón. Cristina Reguero junto a su marido José Del Brio fueron los únicos en acceder al balcón del consistorio para ondear entre aplausos la bandera de su ciudad natal. El privilegio llegó de la mano de la Alcaldesa, Carmen Moriyón. "Llevo 20 años en Gijón, vine a la manifestación para apoyar a mi ciudad que lo están pasando muy mal", señalaba Reguero que se acercó durante la concentración a Moriyón para darle las gracias. "Me estuvo preguntando y se interesó por la situación y me dijo que subiera al balcón".

Reguero y Del Brío fueron los únicos manifestantes en sobre pasar los arcos de entrada al consistorio, custodiados por agente de la Policía Local. Una vez arriba, las ventanas se abrieron para dejarles pasar. A la bandera que ya colgaba de la fachada, se unió la que Reguero, con la camiseta del club, y su marido, sostuvieron durante unos minutos. "Es muy emocionante ver toda la gente que se ha juntado y les quiero dar las gracias a todos por su apoyo", resaltó la ceutí que transmitió lo que le llega de sus familiares. "La situación es muy complicada, no pueden hacer una vida normal. Salen con miedo. Ceuta es supersolidaria y está acostumbrada a la emigración, pero no tiene más capacidad para atender ni ayudar a más gente. No hay más espacio", lamentaba.

Junto a Reguero, cerca de los seis millares de asistentes se juntaron en torno a la plaza Mayor. Media hora antes, la asistencia ya se hacía notar con diferentes grupos tomando posición. "No es de justicia lo que se está haciendo en Ceuta. No es justo que te sientas extraño en tu propia casa, que vengan de fuera y que tengan más privilegios que los propios ceutís", expresaba Rocío Baragaño, delegada de "Nuestro corazón por bandera", una asociación formada por familiares y simpatizantes de la Guardia Civil. "No podemos olvidar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están abandonados por su gobierno y, en especial, por su ministro", remarcaba.

A su lado, María Requejo, con Sonsoles Fernández y María Luisa Fernández, sotenía una bandera de España y salían a la calle “por nuestros hijos y nietos”: “Esto no va de partidos, es por el futuro que les espera”, remarcaba Requejo, que llegó más de media hora antes de lo marcado. Entre las primeras filas también resaltaban otros colores; los de la bandera de Venezuela que portaban Indirath Coronado y Carmelo Salom, venezolanos residiendo en España: “Allí venimos de sufrir el embargo del pseudosocialismo y esta situación no nos es nueva, vivimos aquí y no queremos que se repita”, exclamaron.

A falta de un cuarto de hora para que se llegara a las ocho de la tarde, hora marcada para la citación, Moriyón, junto a Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias, y el resto de ediles del partido salió del ayuntamiento entre los aplausos de los asistentes. A los pocos minutos también se posicionó la comitiva del Partido Popular, formada por todos los concejales y el secretario general municipal, Andrés Ruiz. "Gijón demuestra que está con el pueblo de Ceuta, la integridad de nuestras fronteras y con el estado de derecho", remarcó Ruiz, antes de poner el foco en lo que considera que es el causante de esta situación. "Gijón está demostrando que es mucho más digna que este Gobierno que nos desgobierna", añadió. Ruiz aprovechó la ocasión para dejar un aviso al presidente regional, Adrián Barbón. "Su prohibición tácita a los ayuntamientos y ciudadanos asturianos de no venir a manifestarse hoy ha sido un fracaso. El enésimo de un presidente que antes que con los ceutíes, está con el sentir de Sánchez", sentenció. También se presentó Vox, con una pancarta que rezaba: "No a la invasión, defiende Ceuta, defiende España".

Noticias relacionadas

Y es que gran parte de los cánticos que se oyeron en la plaza Mayor tenían su diana en Sánchez, con gritos de dimisión los menos exaltados y otros atacando con insultos apoyados por un gran número de personas. También se cantó por la ciudad autónoma, con mensajes como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", seguidos desde la plaza, la calle San Bernardo o incluso Campo Valdés, donde seguía la multitud. Por seguridad, se cortaron los accesos a la plaza del Marqués, donde se celebraba la otra concentración en rechazo del racismo. Cerca de media hora después y con el punto álguido de Cristina Reguero y José Del Brío en el balcón del Ayuntamiento, los asistentes fueron desalojando el lugar dejando tras de sí una de las concentraciones más masivas que se ha vivido recientemente en la ciudad.